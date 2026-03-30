צה"ל חושף את האוניברסיטה של משמרות המהפכה

צה"ל חושף כי במתחם אוניברסיטת 'אמאם חסין' בטהרן נוהלו תחת מסווה אזרחי, תהליכי מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה מתקדמים עבור משמרות המהפכה. חיל האוויר תקף את המתחם מספר פעמים במהלך המבצע

מבצע שאגת הארי היום ה-30. דובר צה"ל מפרסם תיעוד דרמטי מאיראן.

חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, תקף בשבועות האחרונים את אחת התשתיות הצבאיות המרכזיות של משמרות המהפכה, שמוקמה במתחם אוניברסיטת 'אמאם חסין' - המוסד האקדמי הצבאי המרכזי של משמרות המהפכה, המשמש גם כנכס חירום לגופים הצבאיים של המשטר.

תחת מסווה אזרחי, התקיימו באוניברסיטה תהליכי מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה מתקדמים. לאור זיקתה הישירה למשמרות המהפכה ומעורבותה בקידום פעילות טרור, מספר מדינות הטילו סנקציות על האוניברסיטה ועל בכיריה.

מפקד האוניברסיטה הוא מוחמד רזה האסני שהנגאר, קצין בכיר במשמרות המהפכה שמקביל בדרגתו לתת-אלוף.

שהנגאר מכווין את הפעילות באוניברסיטה, מוביל את הכשרת הקצינים ואמון על בניית כוח האדם.

במהלך המבצע, צה"ל תקף מספר פעמים את התשתיות הצבאיות באוניברסיטה, על מנת להביא לפגיעה רחבה ביכולות הייצור והפיתוח של אמצעי לחימה.

בתום התקיפות שהושלמו לאחרונה, ניתן לחשוף את התשתיות שהושמדו על ידי צה"ל:

מנהרות רוח שהוקמו באוניברסיטה - שימשו את המשטר לניסויים ופיתוח של טילים בליסטיים.

מרכז הכימיה של 'אמאם חסין' - שימש את המשטר למחקר ופיתוח של נשקים כימיים.

מרכז הטכנולוגיה וההנדסה של קבוצת המכניקה והפיתוח - מתחם מרכזי ששימש את המשטר לפיתוח טילים בליסטיים ואמצעי לחימה נוספים.