השירות המטאורולוגי מעדכן: מהפך בערב החג

השירות המטאורולוגי מעדכן על מהפך הצפוי בערב החג: לאחר הפוגה קצרה, המערכת הדרומית תביא איתה אובך, רוחות חזקות וגשמים בכל רחבי הארץ. חשש כבד משיטפונות בנחלי הדרום והערבה

השירות המטאורולוגי מעדכן כי מזג האוויר ההפכפך של סוף חודש מרץ ממשיך להפתיע. לאחר יממה גשומה שבה ירדו בין 5 ל-10 מ"מ בהרי הצפון, בגולן ובהרי המרכז, בשירות המטאורולוגי נערכים למערכת משמעותית שתגיע בדיוק בערב פסח. בעוד שהיום עדיין ייתכנו גשמים מקומיים ומחר צפויה הפוגה, יום רביעי יביא איתו שינוי דרמטי.

לפי התחזית המעודכנת, ביום רביעי נהיה מושפעים ממערכת מזג אוויר דרומית שתגרום להתחזקות הרוחות ולהופעת אובך ברחבי הארץ. השיא צפוי להגיע בשעות הערב, בדיוק בזמן עריכת שולחן הסדר, אז יחלו לרדת גשמים כמעט בכל רחבי הארץ. הגשמים צפויים להתחזק במהלך הלילה שבין רביעי לחמישי.

ביום חמישי, יום החג, הגשמים יימשכו ויתמקדו בעיקר באזור הנגב והערבה. בשל כך, קיים צפי להתפתחות שיטפונות באזורים אלו, והציבור נקרא לעקוב אחר העדכונים ולנהוג בזהירות בדרכים. הטמפרטורות בסוף השבוע האחרון היו נמוכות מהממוצע העונתי, מגמה שעשויה להימשך גם בימי החג הראשונים.

לצד השיבושים הצפויים בתוכניות הטיולים, הבשורות הטובות מגיעות מהשדות: הגשמים הרבים במחצית השנייה של מרץ האריכו משמעותית את עונת הפריחה. אזור קריית גת, השפלה הדרומית וצפון הנגב נהנים משנה ברוכה במיוחד, עם כמויות משקעים שהגיעו ל-110% ביחס לממוצע הרב-שנתי.