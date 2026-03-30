בת 18 בלבד: זו הזמרת שתפתח את טקס הדלקת המשואות

רק בת 18 - ומיקה משה כבר מקבלת את הבמה הכי ממלכתית בישראל: הזמרת הצעירה תפתח את טקס הדלקת המשואות 2026, לצד שורת אמנים מובילים ובסימן "עוצמות של התחדשות"

טקס הדלקת המשואות לשנת 2026 מסתמן כאחד המשמעותיים והמרגשים בשנים האחרונות - עם שורת הופעות בולטות, מסר לאומי ברור, והפתעה אחת מרכזית: מי שתפתח את הטקס השנה היא הזמרת הצעירה מיקה משה, על פי פרסום של מאקו.

לצידה, ינחו את הטקס רותם כהן ומלי לוי, כשעל הבמה צפויים להופיע גם שירה זלוף, קובי אפללו, עידן רייכל ובן צור.

בן צור צילום: טל עבודי

הילדה מבית ספר למוזיקה

מיקה משה, רק בת 18, כבר הספיקה לבסס את עצמה כאחת הקולות הבולטים בדור הצעיר. היא פרצה לראשונה בתוכנית "בית הספר למוזיקה", ובהמשך הגיעה למקום השלישי ב"הכוכב הבא לאירוויזיון 2023". מאז המשיכה להוציא שירים, שחררה אלבום בכורה ואף הופיעה בטקס פרס ישראל - ועכשיו מגיעה גם הבמה הכי ממלכתית שיש.

הבחירה בה לפתוח את הטקס לא מקרית: מדובר בדמות שמייצגת דור צעיר, רגיש ומחובר למציאות הישראלית.

מיקה משה צילום: (קרדיט צילום שי פרנקו)

"עוצמות של התחדשות": המסר של הטקס השנה

הטקס השנה יעמוד בסימן "עוצמות של התחדשות" - וינסה לזקק את הרוח הישראלית כפי שהתעצבה בשנים האחרונות. התכנים יתמקדו בהתמודדות הלאומית עם המערכה מול המשטר האיראני, במאבק להשבת החטופים, ובמאמצי השיקום של יישובי הצפון והדרום.

לא מדובר רק בטקס חגיגי - אלא בניסיון לספר סיפור: איך מתוך כאב, אובדן ומשבר, נוצרת גם תנועה של חוסן, צמיחה ותקווה.