הזוי: פייסבוק חסמה את הקבוצה "צריכים משו" בגלל סחר בבני אדם

אחרי 14 שנות פעילות ועזרה למאות אלפי ישראלים, ענקית הטכנולוגיה סגרה את אחת מקבוצות החסד הגדולות בישראל. הסיבה שלהם לחסימה הפתיעה את אחד ממייסדיה

איתן פסקר, ממייסדי קבוצת הפייסבוק הפופולרית "צריכים משו???", התעורר הבוקר למציאות עגומה. הקבוצה, המונה למעלה מ-304,000 חברים ומהווה מוקד מרכזי לעזרה הדדית, נמחקה לחלוטין מהפלטפורמה.

מה הוביל לחסימה?

לטענת פייסבוק, הקבוצה הפרה את כללי הקהילה בנושא "סחר בבני אדם". מבדיקה של מנהלי הקבוצה עולה כי הבוטים של הרשת החברתית סימנו פוסטים שגרתיים של עזרה כפעילות פלילית:

תרומת כליה: פוסט שחיפש תורם עבור אב לשלושה.

עזרה לבעלי חיים: בקשות למציאת אומנה או דוגיסיטר לכלבים.

"ברור שזו לא ההגדרה שפייסבוק התכוונה אליה, אבל הבוטים שלהם כנראה לא הבדילו בין חסד לעבירה", כתב פסקר בפוסט כאוב. "מאוד כואב שקבוצה שעזרה למעל למיליון איש פשוט כבר לא קיימת, ולא בצדק".

קריאה לעזרה

מכיוון שהסגירה בוצעה על ידי מערכות אוטומטיות, המנהלים נתקלים ב"קיר אטום" מול שירות הלקוחות של מטא. פסקר קורא לציבור הרחב ולאנשי תקשורת להתגייס כדי להפעיל לחץ על פייסבוק ישראל להחזיר את הקבוצה לפעילות, במיוחד לקראת חג הפסח – תקופה בה הפעילות בקבוצה קריטית עבור נזקקים וחיילים בודדים.



פסקר מבקש מהגולשים שיפנו בעצמם לפייסבוק וידווחו על הטעות שעשו הבוטים על מנת להחזיר את הקבוצה לפעילות.