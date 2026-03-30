במקום לזרוק: 3 מתכונים שיחסלו את החמץ שנשאר ב-10 דקות

המטבח כבר כמעט פסחי, הבית מצוחצח, אבל הארונות עדיין מסתירים שקיות חצי פתוחות של פסטה, פירורי לחם או קמח?תהפכו את זה לארוחה כיפית ומהירה. המדריך ל"חיסול ממוקד" של החמץ

בואו נודה באמת: השעות האחרונות לפני פסח הן קרב הישרדות. בין קיפול הכביסה האחרון לקרצוף המדפים, אנחנו מוצאים את עצמנו עם שאריות חמץ שאנחנו חייבים לחסל. במקום לפתוח שקיות זבל ולהתחיל להיפרד, הנה 3 מתכונים שיחסלו את המלאי ב-10 דקות עבודה, ויפנו לכם את המטבח נקי ומאושר.

1. הפשטידה שכולם אוהבים: "פשטידת הכל כלול"

נשארה חצי שקית פסטה? קצת גבינות שצריך לסיים? זה הזמן להכניס הכל לתבנית.

מה עושים? מערבבים בקערה גדולה: 3 כוסות פסטה מבושלת (או אטריות), 3 ביצים, גביע גבינה לבנה/קוטג', חופן גבינה צהובה מגורדת, מלח ופלפל.

הסוד: משטחים בתבנית ומפזרים מעל פירורי לחם שנותרו בשקית כדי ליצור שכבה קריספית וזהובה.

זמן בתנור: 30 דקות ב-180 מעלות, וקיבלתם ארוחת ערב משביעה שפינתה לכם מדף שלם.

2. הפיצה המהירה בעולם: "טורטייה-חמץ"

יש לכם עוד חבילת טורטיות פתוחה במקרר? אל תתנו לה להחמיץ.

מה עושים? מורחים על טורטייה כף רסק עגבניות או קטשופ, מפזרים מעל שאריות גבינה צהובה, זיתים, תירס או כל ירק שעומד להיגמר במקרר.

הסוד: הניחו בטוסטר לחיצה או בתנור למשך 5 דקות.

התוצאה: הפיצה הכי דקה וקריספית שתאכלו השנה, ודרך מעולה לסיים את מוצרי החלב שנשארו במקרר לפני המעבר למוצרי פסח.

3. קינוח ה"ערבובים": כדורי פירורים מושחתים

נשארו לכם עוגיות שבורות, חצי חבילת קורנפלקס או אפילו שאריות של עוגת בוקר?