חילוץ תחת אש נ"ט: פרטים נוספים על התקרית הקשה בלבנון

סמל סמל לירן בן ציון הי"ד נפל וקצין נוסף נפצע באורח קשה מירי נ"ט של ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל, הכוחות חילצו את הנפגעים תחת האש | כל הפרטים על התקרית הקשה בלבנון

הכוחות ספגו פגיעת נ"ט, והמשיכו לחלץ תחת אש: סמל לירן בן ציון ז"ל, לוחם שריון בגדוד 9 של חטיבה 401, נהרג אמש (ראשון) במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. קצין נוסף נפצע קשה בתקרית. בצה"ל בודקים האם חוליית המחבלים של חיזבאללה שביצעה את הירי חוסלה בתקיפות התגובה.

האירוע הקשה התרחש סמוך לשעה 21:30 אמש. טיל נ"ט נורה לעבר טנק של גדוד 9 מחטיבה 401 שפעל בגזרה המערבית בדרום לבנון. הטיל פגע במדויק בטנק, וכתוצאה מכך נהרג התותחן, סמל לירן בן ציון ז"ל. באירוע נפצע באורח קשה גם קצין בגדוד, שפונה לקבלת טיפול רפואי.

מיד לאחר הפגיעה החלו הכוחות בשטח בפעולות לחילוץ הנפגעים. במהלך ניסיונות החילוץ, המשיכו מחבלי חיזבאללה לשגר מספר טילי נ"ט נוספים לעבר המרחב, במטרה לשבש את הפעולה ולפגוע בכוחות הנוספים שהגיעו לזירה. למרות האש הכבדה, פעולות החילוץ הושלמו בהצלחה וללא נפגעים נוספים.

בצה"ל בודקים האם החולייה חוסלה

כוחות צה"ל בגזרה הגיבו באש מיידית לעבר מקורות הירי ותקפו עשרות מטרות במרחב. בשעה זו נבדק האם חוליית המחבלים שביצעה את הירי הראשוני חוסלה במהלך חילופי האש.

סמל לירן בן ציון ז צילום: דובר צה

חטיבת השריון 401 נכנסה לתמרון הקרקעי בדרום לבנון במהלך השבוע האחרון, ומאז הספיקו כוחותיה לחסל כ-20 מחבלים, בהם חוליות נ"ט וחוליות שניסו להתקרב לקווים הקדמיים של צה"ל.

בכיר בגזרה דיווח כי מרבית סגירות המעגלים מול חוליות הנ"ט והצליפה של חיזבאללה מתבצעות בשילוב זרועות הדוק: הכוחות הקרקעיים והטנקים בשטח פועלים יחד עם מסוקי קרב כדי לאתר ולהשמיד את האיומים בזמן אמת.