נחשף: מושלת רמאללה מקיימת מפגשי תמיכה עם עשרות מחבלים

נתונים שחשפה מועצת יש"ע מעלים כי לילה רנאם, מושלת רמאללה ובכירה ברש"פ, עורכת ביקורים רשמיים אצל מחבלים, חלקם רוצחים ששוחררו בעסקאות. מנכ"ל מועצת יש"ע: "הרשות היא ישות עוינת המאדירה טרור"

מידע שנחשף על ידי מועצת יש"ע חושף כי מושלת רמאללה, לילה רנאם, מקיימת בשבועות האחרונים סדרת מפגשים וביקורי תמיכה אצל עשרות מחבלים פלסטינים, ששוחררו מהכלא הישראלי, כולל כאלה עם דם על היידים.

על פי החומר שנאסף, הכולל תיעוד מעמוד הפייסבוק הרשמי של המושלת, הביקורים נערכו אצל אסירים ביטחוניים שחלקם שוחררו במסגרת העסקאות האחרונות וחלקם ריצו עונשי מאסר ממושכים של עשרות שנים.



נפגשה עם מחבלים שרצחו עשרות

בין המשתתפים במפגשים מתוך פרויקט שנעשה בידי אתר "הקול היהודי: מוחמד דלאישה: בכיר פת"ח ומהמתכננים המרכזיים של פיגוע הירי בצומת חלמיש ב-2005, שבו נפצעו קשה שני ילדים.

שאדי ברגותי: שוחרר בפברואר 2025 בעסקת חטופים. ברגותי נידון למאסר עולם בגין חלקו בפיגוע בבנימין בשנת 2003, בו נרצחו החיילים רועי יעקוב סלומון, ארז עידן ואלעד פולק ז"ל. רנאם נפגשה עמו ועם אביו, פחרי ברגותי, שהיה מעורב ברצח מרדכי יקואל ז"ל ב-1978.

המפגשים עם המחבלים צילום: מהפייסבוק של לילה רנאם

מאזן קאדי: הסיע את המחבל שביצע את הפיגוע במסעדת "סי-פוד מרקט" בתל אביב ב-2002, בו נרצחו שלושה בני אדם ונפצעו 35.

אמיר אבו רדחה: פעיל תנזים שהיה מעורב בפיגועי ירי ואספקת רכב למפגעים בפיגוע רצחני. ברשימה מופיעים גם מחבלים נוספים שהורשעו בייצור פצצות מרגמה, הנחת מטענים בירושלים וביצוע עשרות פיגועי ירי במהלך האינתיפאדה השנייה.

הרשות היא יישות מהללת טרור

במועצת יש"ע מדגישים כי הביקורים הממלכתיים של דמות בכירה ברשות הפלסטינית אצל מדגישים כי הביקורים של בכירה ברש"פ אצל מחבלים עם "דם על הידיים" מוכיחים כי הרשות אינה גוף אזרחי שותף, אלא ישות המעלה על נס את הטרור.

עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש"ע, תוקף: "מי שמתחבק עם מחבלים שניסו לרצוח ילדים יהודים הוא מחבל בעצמו. הביקור הרשמי של מושלת רמאללה אצל מתכנני פיגועים אינו מקרי, אלא חלק ממדיניות מכוונת של האדרת טרור במימון ובחסות הרש"פ".

רחמים קרא לממשלת ישראל לשנות את המדיניות מול הרשות הפלסטינית: "הגיע הזמן שמדינת ישראל והעולם יפסיקו להשלות את עצמם. על הממשלה להכריז על הרשות כארגון טרור ולפעול לפירוקה המלא. לא ניתן להשלים עם ישות שמעניקה רוח גבית לרוצחים".