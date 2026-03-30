לראשונה מאז 2005: משפחות יחגגו את ליל הסדר בשא-נור

בטרם הנחת התשתיות, משפחות הגיעו ללילה ביישוב שא-נור. נציגי משפחות הגרעין תחגוגנה את ליל הסדר במקום, והגרעין ממתין להשלמת הכביש וחיבור התשתיות כדי לעלות לקרקע. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: ״עובדים בכל הכוח ומחכים בכיליון עיניים לחדש את ההתיישבות בשא-נור בצורה מלאה״

נציגות של גרעין משפחות השבים ליישוב שא-נור שנעקר ב-2005 עלתה הלילה (שני) ללינת לילה ביישוב, לקראת השיבה המלאה למקום בתקופה הקרובה. נציגות של משפחות הגרעין תחגוגנה את ליל הסדר ביישוב.

משפחות הגרעין והמועצה האזורית שומרון ממתינות להשלמת הכביש ולחיבור התשתיות כדי להעתיק את ביתן לשא-נור, ולעלות לקרקע בצורה מלאה.

ממזכירות גרעין השיבה לשא-נור נמסר: ״אנחנו מתרגשים בכל ביקור ומכל התקדמות בשא-נור, ומחכים להשלמת הנדרש על מנת לעלות באופן קבוע. האמונה, הנחישות של המשפחות והתמיכה של הציבור הרחב מסמנות את הדרך בצורה ברורה. לא נעצור עד שנראה את האורות דולקים בכל הבתים בשא-נור, ונהפוך את החלום של השיבה הביתה לצפון השומרון למציאות קבועה ומשגשגת״.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון וחבר בגרעין השיבה לשא-נור, אמר: ״אנחנו עובדים בכל הכוח יחד עם כלל הגורמים כדי לחדש את ההתיישבות בשא-נור בצורה מלאה בקרוב. לאחר העלאת הקראוונים, יחד עם הקמת התשתיות וסלילת כביש הגישה, בקרוב נחזור הביתה ונתקן את חרפת הגירוש מצפון השומרון״.

דגן הוסיף: ״אנחנו עובדים בכל הכוח עם כלל הגורמים, ובראשם השר בצלאל סמוטריץ׳, מנהלת ההתיישבות בהובלת יהודה אליהו, שר הביטחון ישראל כץ, צה״ל וכלל משרדי הממשלה - כדי לחזק את ההתיישבות בשא-נור״.

לפני כשבועיים המועצה האזורית שומרון ותנועת ״אמנה״ החלו בהעלאת עשרות קראוונים ליישוב עבור המשפחות, והתהליך נמשך בימים אלו, כאשר במקביל נערכים להשלמת וחיבור התשתיות הנדרשות לצורך העלאה המשפחות למקום. עם הכשרת כביש עוקף סילאת לנסיעה וחיבור התשתיות, תעלינה משפחות הגרעין, המורכב ממשפחות המגורשים וממשפחות צעירות, חזרה לביתן בשא-נור - אחרי 20 שנות גירוש.