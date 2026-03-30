בצה"ל סיימו את תחקיר האירוע בשומרון: "אין עדויות לתקיפה"

צה"ל פרסם את ממצאי התחקיר הפיקודי בנושא העימות בין לוחמי מילואים, מגדוד 941 לצוות כתבי ה-CNN : "לא נמצאה אינדיקציה לטענות על פגיעה פיזית בקשיש פלסטיני, אך מדובר בשיח בלתי הולם שלא עולה עם ערכי צה"ל"

"שיח בלתי הולם וחריגה מפקודות"

לפי ממצאי התחקיר, הכוח פעל במרחב כדי למנוע חיכוך במהלך פינוי המאחז. כאשר הגיע למקום צוות עיתונאים מלווה בפלסטינים, ביצעו הלוחמים בידוק לשתי הקבוצות. במהלך האירוע, כך קבע התחקיר, אחד הלוחמים התבטא באופן "מדובר בשיח בלתי הולם שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם המשימה של כוחות צה"ל במרחב".

מעבר לאמירות הקשות, התחקיר מצא ליקויים משמעותיים בנורמות ההתנהגות ובסטנדרטים המקצועיים של הלוחמים מול אנשי התקשורת. עם זאת, בצה"ל מציינים כי בבדיקה ראשונית לא נמצאה אינדיקציה לטענות על פגיעה פיזית בקשיש פלסטיני באותו אירוע, אך הטענות על אלימות מצד אחד החיילים עדיין נבדקות על ידי הגורמים המוסמכים.



הצעד החריג: הפסקת פעילות הגדוד

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר הגדיר את האירוע כ"כישלון ערכי ומקצועי חמור". בעקבות הממצאים, קיבל זמיר החלטה דרמטית: הפסקת התעסוקה המבצעית של גדוד המילואים באופן מיידי. במקום המשך הפעילות בשטח, הגדוד יישאר בשירות מילואים ויעבור תהליך אינטנסיבי לחיזוק היסודות המקצועיים והנורמטיביים. חזרת הגדוד לפעילות תותנה בסיום התהליך ובאישור מפקד הפיקוד.

הרמטכ"ל: "לא נקבל קריאות לנקמה"

בסיכום התחקיר, הדגיש הרמטכ"ל את החומרה שבשימוש בנשק ובמדים לצורך הבעת עמדות אישיות או קריאות לנקמה: "התבטאויות הקוראות לנקמה על ידי חיילי צה"ל הן חמורות ביותר, וביתר שאת כשהן נאמרות על ידי חייל נושא נשק. כולנו נשבענו ששימוש בנשק ייעשה לצורך ביצוע משימה בלבד. דווקא בעיצומה של מלחמה צודקת, חובה עלינו לשמור על הממלכתיות של צה"ל".

בצה"ל ביקשו להדגיש כי הם רואים חשיבות עליונה בשמירה על חופש העיתונות, ואף ציינו כי התקיימה פנייה ישירה לכתבים המעורבים בצירוף התנצלות אישית על שאירע.