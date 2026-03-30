אלי שרעבי חוגג: "זה מדהים"

אלי שרעבי, שחזר משבי חמאס בעזה, שיתף בתחושותיו האישיות לקראת חג החירות הקרוב ועל האופן שבו הוא חווה מחדש את החופש שלו. למרות החוויה הקשה שעבר, שרעבי מדגיש כי הוא בחר להשאיר את ימי השבי מאחוריו ולהתמקד בהערכת הדברים הפשוטים ביותר בחיים.

"אני זוכר כל דקה בשבי, אני לא אשכח אף דקה", סיפר שרעבי בראיון לרדיו 103M על התקופה הקשה שעבר ברצועה, אך הבהיר כי הוא אינו מאפשר לזיכרונות לשלוט בחייו החדשים: "זה לא מלווה אותי ביום-יום, זה לא מנהל אותי. שמתי את זה מאחור לגמרי".

לדבריו, ההשפעה של השבי באה לידי ביטוי דווקא בהנאות הקטנות של היום-יום, שבעבור רוב הציבור נחשבות למובנות מאליהן. "איפה זה משפיע עליי? בדברים בסיסיים", הסביר, "כמו להיכנס למיטה עם מצעים – בשבילי זו חוויה מטורפת. כל פתיחת מקרר, כשאני מתקלח במים חמים זה מדהים בעיניי".