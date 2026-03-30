"עזבתי ילד שאני לא מכיר": הרגע השובר של שלומי במרוץ למיליון

בשיאו של המסע בגיאורגיה, שלומי יפרח מקבל מכתב מאשתו טליה ולא מצליח לעצור את הדמעות. שבועיים בלבד אחרי הולדת בנו הבכור, הוא נחשף למחיר האישי הכבד של היציאה למירוץ

המסע האינטנסיבי של שלומי ואסף ב"מירוץ למיליון" בגיאורגיה הגיע אמש לשיא רגשי שלא השאיר אף עין יבשה. אחרי שצלחו את אתגר הריקוד הגיאורגי המסורתי ושכנעו עוברים ושבים לסייע להם ברכישת הציוד הנדרש, המתינה להם בנקודת היעד הפתעה שלא קשורה לזמנים או למיקומים: מכתבים מהבית.

עבור שלומי יפרח, המפגש עם המילים הכתובות של אשתו, טליה, היה מטלטל במיוחד. שלומי, שיצא לצילומים כשבועיים בלבד לאחר הולדת בנו הבכור, נאבק בדמעות כשקרא על ההתפתחות המהירה של בנו הקטן בזמן היעדרו.

"אני לא מאמינה שאני יושבת לכתוב לך מכתב", כתבה טליה. "יצאת למסע הזה בחוסר ודאות לגביי, שבועיים אחרי לידה ראשונה... לביא שלנו גדל מרגע לרגע, הוא כבר עלה מידה בבגדים ואפילו התחיל למלמל".

שלומי, שבדרך כלל מפגין חוסן ואנרגיה גבוהה, נשבר מול המצלמות והתוודה על הקושי העצום שבמרחק: "עזבתי ילד שאני לא מכיר", אמר בכאב, כשהוא מתייחס לעובדה שהחמיץ את השבועות הראשונים והקריטיים בחיי בנו.

גם אסף, שותפו למסע, לא נותר אדיש לרגע החשוף והשניים חלקו רגע של שותפות גורל וגעגוע עמוק, שמזכיר לכולנו שמאחורי התחרות הקשוחה על המיליון, עומדים אנשים עם לב פתוח וגעגועים הביתה.

גם מאי ואיתי מגיעים אחריהם לנקודה המרגשת וזוכים למכתבים מהמשפחות. מאי מספרת עד כמה בן זוגה מיוחד, מכיוון שהוא מצליח להכיל את השגעונות שלה והקשרים המיוחדים שיש לה עם אנשים - ואפשר לה לצאת למירוץ למיליון בלעדיו.