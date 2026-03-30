השר זוהר על מצוקת עולם התרבות: "נפעל לעזור ולייצר פתרון"

בפגישה שנערכה אמש בין נציגי איגוד תעשיית התרבות והפקות הבמה בישראל עם שר התרבות והספורט, הציגו נציגי האיגוד אצ המצוקה ואת הנזק שסופג תחום התרבות מתחילת המלחמה. זוהר: "תמיד עומדים לצד עולם התרבות"

בצל המשך הלחימה, נערכה אמש פגישה מכרעת בין נציגי איגוד תעשיית התרבות והפקות הבמה לבין שר התרבות והספורט, מיקי זוהר. נציגי האיגוד הציגו תמונה קשה של קריסה כלכלית, לאחר חודש של השבתה מלאה של פעילות התרבות בישראל בעקבות מבצע "שאגת הארי".

דרישות האיגוד: "שולחן עגול" עם האוצר

יו"ר האיגוד, יוני פיינגולד, הדגיש כי המשבר פגש את התעשייה בשיא עונת האירועים (פורים ופסח), וכי נזקי הביטולים צפויים להשפיע גם על אירועי יום העצמאות. האיגוד הציג לשר חמישה סעיפי דרישה מרכזיים:

הזרמת תקציבים: מתן מקדמות מיידיות וסיוע בתזרים המזומנים.

הגנה ביטוחית: קידום ביטוח מטעם המדינה לכיסוי משברים עתידיים עבור עובדי התעשייה.

שימור תקציבי הרשויות: מניעת קיצוץ בתקציבי הפקות ואירועים עירוניים וממשלתיים.

תכנית "הזנקה": יצירת פרויקט ממשלתי להחזרת התחום לפעילות מלאה ביום שאחרי.

תגובת השר: "נהיה הקול שלכם בממשלה"

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הביע תמיכה מלאה בדרישות והבטיח לפעול מול משרד האוצר: "נפעל לייצר פתרון שיועיל בצורה הטובה ביותר. אנו עומדים לצד האמנים ועובדי הבמה ונייחל שכולם יחזרו לעבוד במלוא המרץ בקרוב".

יוני פיינגולד סיכם את הפגישה בנימה אופטימית זהירה: "אנו מודים לשר על היחס האישי וההתערבות המיידית. השר הבטיח לשמש קול לאנשי התעשייה במסדרונות השלטון ולסייע בפתרון המצוקות הבוערות".