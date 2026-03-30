עמית סגל בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית

העברת תקציב המדינה הלילה, שכללה הזרמת 800 מיליון שקלים למפלגות החרדיות, עוררה ביקורת חריפה מצד הפרשן הפוליטי עמית סגל. בציוץ שפרסם בחשבון הטוויטר שלו, הציג סגל את מה שכינה "דעה לא פופולרית" בנוגע לחשיבותם המכרעת של לימודי הליבה להמשך קיומו של המשק הישראלי.

"לימודי ליבה עוזרים", קבע סגל בנחרצות והוסיף: "למעט חריגים, אי אפשר להגיע לכלום בחיים האלה בלי ידע מתמטי, שליטה באנגלית, אוריינות טכנולוגית והבנת ההקשר ההיסטורי של חיינו כאן". לדבריו, היעדר הכלים הללו במוסדות החינוך המתוקצבים מהווה פגיעה ישירה בעתידם של התלמידים וביכולתם להשתלב בשוק העבודה המודרני.

סגל לא חסך בביקורת גם על הממשלה המאפשרת את המימון הזה, וציין כי "חברה חפצת חיים לא אמורה לממן את הנצחת העוני והבערות שפוגעים בכלכלתה".