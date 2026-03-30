אשת הלוחם תקפה את הרמטכ"ל: "אני פשוט מזועזעת"

אשת לוחם מגדוד המילואים של נצח יהודה שהושהו תוקפת את החלטת הרמטכ"ל ואומרת "שמחה שאנחנו לוקחים חלק במלחמה הכל כך צודקת הזו ואז - יריקה בפרצוף"

תמר סוקולובסקי, אשת לוחם בגדוד המילואים של נצח יהודה (גדוד 941) תקפה הלילה (בין ראשון לשני) את החלטת הרמטכ"ל על השהיית הגדוד משירות ביו"ש והגדירה את ההחלטה "כיריקה בפרצוף".

סוקולובסקי כתבה "מאות ימי מילואים עשרה ילדים בבית ואני, בשליחות עם ישראל, נושמת עמוק, מכילה את מצבי הרוח של הקטנים ששוב נפרדים מאבא לתקופות ארוכות".

"מתמודדת לבד עם הניקיונות, עם האזעקות ועם זאת, שמחה שאנחנו לוקחים חלק במלחמה הכול כך צודקת הזו ואז, יריקה בפרצוף. מעיפים את כל הגדוד. הרגע אותו רמטכ"ל זעק בקבינט שצהל קורס כי אין לוחמים ואז מעיפים את המסורים ביותר. את אלו שהתייצבו ב100 אחוז".

"אני פשוט מזועזעת, מרגישה בושה שככה נראה ומתנהל הצבא שלנו", תקפה אשת הלוחם שסיפרה כי בעלה עשה כבר מעל 300 ימי מילואים במלחמה".

כזכור אחרי עימות שתועד של לוחמים בגדוד עם כתבי CNN, ומספר שבועות לאחר שלוחם בגדוד תועד מנפץ את את אנדרטת רב המרצחים יאסר ערפאת, מייסד הרשות הפלסטינית, החליט הרמטכ"ל על השהיית הגדוד מפעילות מבצעית ביהודה ושומרון.