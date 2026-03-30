חסר תקדים: ההחלטה הדרמטית של הרמטכ"ל לגבי הגדוד החרדי

אחרי שתי תקריות שצולמו הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט הלילה (בין ראשון לשני) להשהות מפעילות ביו"ש את כל גדוד המילואים 941, בוגרי נצח יהודה.

הגדוד יפסיק את פעילותו ביו"ש, יעבור אחרי פסח: "הליך לחיזוק היסודות המקצועיים והערכיים", ויחזור לפעילות ע"פ החלטת אלוף הפיקוד.

עימות עם CNN וריסוק אנדרטת יאסר עראפת

ההחלטה הגיעה בעקבות שתי תקריות מרכזיות. השבוע כתב CNN ג'רמי דיאמונד, הגיע לסקר הקמת גבעת לזכר יהודה שרמן הי"ד, ליד הכפר תייסר בצפון השומרון. אחד הלוחמים תועד מכוון נשק לעבר חברי צוות ה-CNN, מכריח אותם לשבת ואומר להם: "כל יהודה ושומרון זה שלנו. אם היה לך אח והיו רוצחים אותו - מה היית עושה"?

באירוע שהתרחש לפני מספר שבועות נצפה לוחם מהגדוד מרסק את אנדרטת רב המרצחים יאסר ערפאת, מייסד הרשות הפלסטינית.

הודעת צה"ל: "ממצאי תחקיר האירוע שאירע בסמוך לתייסיר הוצגו לרמטכ״ל אתמול. לאור ממצאי התחקיר החליט הרמטכ"ל לאמץ את המלצות המפקדים. בהתאם לכך התעסוקה המבצעית אותה מבצע גדוד המילואים תופסק".

"הגדוד יישאר בשירות מילואים ויבצע תהליך לחיזוק היסודות המקצועיים והערכיים. הגדוד ישוב לפעילות בתום התהליך ובהתאם להחלטת אלוף הפיקוד. בהמשך יבוצעו צעדים פיקודיים נוספים.

פרטים נוספים על אודות כלל ממצאי התחקיר וסיכום הרמטכ״ל יוצגו לציבור בהקדם".

מיכל וולדיגר: " יהיה מאוד קשה לרמטכ״ל להסביר לציבור החרדי למה חייבים להתגייס"

חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית תקפה את ההחלטה: "יהיה מאוד קשה לרמטכ״ל להסביר לציבור החרדי למה חייבים להתגייס לצבא כאשר הוא מדיח 450 לוחמים במכה אחת (כאשר רובם לא היו מעורבים באירוע שלכאורה גרם להדחת הלוחמים)"

מיכל וולדיגר צילום: נועם ריבקין/ פלאש 90

‏"אפשר וצריך לחקור אירועי תקיפה גם מצד לוחמים, אבל לעונשים קולקטיביים אין שום הצדקה הגיונית. ‏אדוני הרמטכ״ל - ככה אתה רוצה לגייס חרדים?"

נצח יהודה: " הגדוד מורכב מלוחמים חרדים ודתיים, מסורים עד אין קץ"

מעמותת נצח יהודה נמסר: "גדוד 941 הוא גדוד מילואים מצטיין, אשר זכה רק בשנה שעברה בהצטיינות אלוף פיקוד המרכז. הגדוד מורכב מלוחמים חרדים ודתיים, מסורים עד אין קץ, אשר הקדישו את מיטב שנותיהם לשירות משמעותי בצה"ל, תוך שילוב מורכב של אורח חיים חרדי עם מחויבות עמוקה לביטחון מדינת ישראל. רבים מהם ממשיכים לשרת במילואים פעם אחר פעם, במשך מאות ימים, מתוך תחושת שליחות ואחריות לאומית".

הרב שאול עבדיאל, מרבני העמותה, ציין: "אנו עדיין לומדים את פרטי המקרה, ותמוה בעינינו מאוד מדוע גדוד שלם נענש. היכן האיזון? יש לשמור על מקומם של הלוחמים הרבים בגדוד, הפועלים לילות כימים למען ביטחון אזרחי ישראל"

"עמותת "נצח יהודה" תמשיך לפעול לחיזוק שילובם של צעירים חרדים בצה"ל, תוך שמירה על אורחות חייהם החרדיים".