לפיד מובך: "‏לא היה דבר כזה בתולדות הכנסת"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, התייחס הלילה לתקרית המביכה של האופוזיציה בכנסת ותקף: "‏לא היה דבר כזה בתולדות הכנסת"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, נפל הלילה (ראשון) לתרגיל שעשתה הקואליציה לחברי האופוזיציה, והצביעה בעד הסתייגויות שלמעשה העבירו מאות מילוני שקלים למוסדות חינוך חרדים.

באופוזיציה כולה בהלם עדיין מהמלך ושוקלים כיצד להגיב. לפיד, שרוב האש מופנית אליו, הגיב: "‏לא היה דבר כזה בתולדות הכנסת. כעת במליאה, הקואליציה הוסיפה ברגע האחרון מאות מיליוני שקלים למפלגות החרדיות מעבר למסגרת התקציב!

‏מדובר בחבורת גנבים עלובה ומנותקת מהעם, שבוזזת את אזרחי ישראל בזמן שהם במקלטים".

בתגובה פעילי ימין רבים לעגו לו וכתבו: "אתה אתה הצבעת בעד, מה אתה רוצה?!"