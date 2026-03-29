השר אלקין בהלם: "אירוע שאני לא זוכר שנים רבות"

השר זאב אלקין, התייחס הלילה (ראשון) לתרגיל הפרלמנטרי שהקואליציה עשתה לאופוזיציה, וגרמה לחבריה להצביע בעד התנגדויות שלמעשה העבירו כספים רבים למוסדות החרדים.

בדבריו כתב אלקין: "‏עכשיו בכנסת בהצבעות על תקציב המדינה: אירוע שאני לא זוכר כדוגמתו שנים רבות. אופוזיציה בהובלת יאיר לפיד מתרשלת לבדוק על מה הם מצביעים ומצביעה בעד הסתייגויות החרדים לתוספת תקציב לישיבות.

‏כ-100 חברי כנסת תמכו בהגדלת תקציב הישיבות".

אלקין חטף על כך תגובות רעות רבות נגדו: "איכס, טינופת, במה אתה גאה בדיוק?", "על מה אתה שמח, בזמן שחיילים נלחמים בלבנון אתה שמח על העברת כספים למשתמטים החרדים?!", כתב לו גולש נוסף.