י"ב ניסן התשפ"ו
השר אלקין בהלם: "אירוע שאני לא זוכר שנים רבות"
זאב אלקין צילום: (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)

השר זאב אלקין, התייחס הלילה (ראשון) לתרגיל הפרלמנטרי שהקואליציה עשתה לאופוזיציה, וגרמה לחבריה להצביע בעד התנגדויות שלמעשה העבירו כספים רבים למוסדות החרדים.

בדבריו כתב אלקין: "‏עכשיו בכנסת בהצבעות על תקציב המדינה: אירוע שאני לא זוכר כדוגמתו שנים רבות. אופוזיציה בהובלת יאיר לפיד מתרשלת לבדוק על מה הם מצביעים ומצביעה בעד הסתייגויות החרדים לתוספת תקציב לישיבות.
‏כ-100 חברי כנסת תמכו בהגדלת תקציב הישיבות".

אלקין חטף על כך תגובות רעות רבות נגדו: "איכס, טינופת, במה אתה גאה בדיוק?", "על מה אתה שמח, בזמן שחיילים נלחמים בלבנון אתה שמח על העברת כספים למשתמטים החרדים?!", כתב לו גולש נוסף.

