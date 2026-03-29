בנט בתגובה ראשונה לדרמה הלילית: "בושה"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס כעת (ראשון) לתרגיל שעשתה הקואליציה לאופוזיציה, וגרמה לחבריה להצביע בעד הסתייגויות שלמעשה העבירו כספים רבים למוסדות החינוך החרדים.

בדבריו מסר בנט: "מחטף הבזיזה הלילית. ברגעים אלו, לא כמו, אלא ממש גנבים בלילה, הממשלה מבצעת מחטף ומוסיפה עוד מאות מיליוני שקלים לחינוך החרדי המעודד השתמטות. זה מעבר למיליארדים שכבר פורסמו.

ברגעים אלו, כשלוחמי צה״ל נלחמים בליטאני, שרי הממשלה בוזזים את כולנו. הם מתביישים בזה, אז קבעו את זה אחרי חצות, כדי להסתיר את הבושה. את הבושה הזו נמחק בקרוב. את הכל נהפוך, נחזיר, ונתקן".