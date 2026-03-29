יום לפני פיזור הכנסת: תקציב המדינה עבר

אחרי עשרות הצבעות, תקציב המדינה לשנת 2026 עבר במליאת הכנסת די בקלות, יום וחצי לפני הדדליין שהיה מוביל לפיזור הכנסת. הקואליציה יכולה להמשיך עד למועד הבחירות באוקטובר

יום וחצי לפני פיזור הכנסת, תקציב המדינה לשנת 2026 עבר הלילה (ראשון) במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית.

כזכור, לפי החוק הקואליציה צריכה להעביר את התקציב עד ה-31.3 (יום שלישי בחצות) אחרת הכנסת מתפזרת אוטומטית ויוצאים לבחירות. האופוזיציה לא הצליחה למשוך את הזמן ומהשעה 23:15 החלו ההצבעות.

הקואליציה הצליחה להסיר את כל ההסתייגויות של האופוזיציה ברוב של 62 מול 55 בעשרות הצבעות.

תוצאות ההצבעות על התקציב צילום: ערוץ כנסת

בגלל מבצע שאגת הארי, מליאת הכנסת התקיימה במליאה חלופית באודיטוריום, כך שחברי הכנסת לא יושבים בצורת המנורה המסורתית אלא בשורות של תיאטרון.



