טיל איראני בדרך לחברון: אזעקות נשמעו בירושלים ובגוש עציון

מבצע שאגת הארי היום ה-30. התרעה המוקדמת הופעלה במרחבים: שפלת יהודה, לכיש, ים המלח, יהודה וירושלים.
האזעקה הופעלה מאזור יריחו, דרום ירושלים, בית לחם גוש עציון עד חברון.
ככל הנראה הטיל יורט בדרך והאזעקות נשמעו מחשש לרסיסים ושברי יירוט.
לאחר כעשר דקות מסר פיקוד העורף כי האירוע הסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחבים הממוגנים.
כעבור כשעה נשמעה שוב התרעה באזור הנגב. אולם אזעקות הופעלו רק בישובים הצמודים לגבול עם ירדן מדרום לים המלח. ככל הנראה מחשש לשברי יירוט.
אזעקה בבאר שבע ללא התרעה
לאחר מכן הופעלה אזעקה בבאר שבע ללא התרעה מקדימה - מחשש לרסיסים מהטילים המיירטים. לאחר מכן התברר כי מדובר במטרה חשודה, וככל הנראה מדובר בהתרעת שווא.
במהלך היום נשמעו אזעקות רבות במרכז, בירושלים ובדרום. פגיעה משמעותית נרשמה באזור התעשייה נאות חובב, כשטיל פגע באחד המפעלים וגרם לשריפת ענק ולחשש מהתפזרות חומרים מסוכנים.
