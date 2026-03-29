רס"ן (במיל') יצחק טסלר, מהקולות המוכרים באולפנים בזמן מתקפות הטילים, מסביר בראיון מיוחד איך הופכים הנחיות צבאיות מורכבות לשפה שכל אזרח מבין, מדוע המשמעת בעורף היא קריטית לניצחון בחזית, ואיך מגשרים על הפער ההסברתי במגזר החרדי והדתי

במציאות הביטחונית המורכבת של ישראל, כשהשמיים מתמלאים בטילים ואזעקות הופכות לפסקול שגרתי, יש מי שתפקידם הוא לא רק לדווח על המצב – אלא לוודא שהציבור יודע בדיוק איך לשרוד אותו.

רס"ן (במיל') יצחק טסלר, עיתונאי ותיק ב-Ynet ומשמש כיום כמסביר פיקוד העורף (בין היתר בערוץ i24 News), הוא אחד הקולות המרכזיים המתווכים את הנחיות הצבא לבית הישראלי בזמן אמת.

טסלר מביא איתו שילוב ייחודי של ניסיון תקשורתי עשיר יחד עם הבנה עמוקה של המגזר הדתי והחרדי, מה שהופך אותו לצומת קריטי בשרשרת החוסן הלאומי.

הנגשה ככיפת ברזל אנושית

כאשר נשאל טסלר על ליבת תפקידו בעימות מול איראן ושלוחותיה, הוא מדגיש שהמשימה העיקרית היא הנגשה. מדיניות ההתגוננות האזרחית מבוססת על איזון עדין בין שמירה על חיי אדם לבין הבטחת תפקוד המשק.

טסלר מסביר כי תפקיד המסבירים הוא לאגד החלטות מורכבות שמתקבלות בחדרי חדרים ולתרגם אותן להנחיות יישומיות וברורות בתוך דקות."הציות להנחיות הוא 'כיפת הברזל האנושית' של ישראל", אומר טסלר.

לדבריו, זו עובדה מוכחת שהקפדה מדויקת ללא זלזול מפחיתה משמעותית את מספר הנפגעים ומאפשרת לאזרחים להתגבר על הבלבול והפחד ולהמשיך בשגרה סבירה ככל הניתן.

למידה מתוך השטח

מערך ההסברה אינו קופא על שמריו. טסלר מציין כי בפיקוד מנתחים כל אירוע תוך כדי התרחשותו ולאחריו. הוא מביא כדוגמה נהגים שבוחרים להמשיך בנסיעה בזמן אזעקה – טעות שעלולה להיות קטלנית לא פחות מפגיעת טיל.

יצחק מסביר כי ההנחיה לעצור בצד, להתרחק מהרכב ולשכב על הקרקע עם ידיים על הראש מבוססת על שנים של איסוף נתונים ולא על השערות תאורטיות. המסבירים, לדבריו, נמצאים תמיד במתח שבין שיבוח האזרחים המצייתים לבין אזהרה חמורה מפני שאננות.

הנגשה למגזר החרדי והדתי

אחד האתגרים הגדולים הוא הגעה לכלל חלקי החברה הישראלית, ובפרט למגזר החרדי שאינו צורך תקשורת חזותית רגילה. טסלר, שמכיר את המגזר מקרוב ואף הקים את מערך ההסברה הייעודי למגזר בתקופת הקורונה, רואה בכך חשיבות עליונה. הוא מפרט כי פיקוד העורף מפעיל מערכים בשפות שונות ומשתמש בטכנולוגיות מתקדמות, אך מדגיש כי במגזר הדתי והחרדי המפתח הוא כבוד לאורח החיים.

"התאמת ההנחיות לצרכי המגזר, כולל הפעלת הגל השקט והנחיות לשימוש בנייד בשבת במקרי פיקוח נפש, היא נדבך קריטי בחוסן הלאומי", מבהיר טסלר. כשהציבור מבין את ה"למה" בדרך שמכבדת את ערכיו, רמת שיתוף הפעולה עולה פלאים.

המודל הישראלי כמותג עולמי

לדעת טסלר, המערך שבנתה ישראל הוא מודל שכל מדינה בעולם יכולה וצריכה לאמץ. השילוב בין טכנולוגיה, הסברה פרו-אקטיבית ודיוק במסרים בזמן אמת הוא תוכנית הגנה מצילת חיים לטווח ארוך.

לסיום, יצחק טסלר קושר בין המשמעת של העורף ליכולת המבצעית של הצבא. הוא מציין כי מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, מייחס חשיבות עצומה להסברה ככלי המאפשר ללוחמים בחזית "חופש פעולה".

כשהלוחמים יודעים שהמשפחות שלהם בעורף מוגנות וממושמעות, הם יכולים להתמקד לחלוטין בניצחון ובנטרול האיומים. "בשמירה על בטיחותם", הוא מסכם, "אזרחי ישראל מסייעים באופן פעיל לחיילים להצליח במשימותיהם".