רמי דוידיאן חושף: הקשר שנרקם תחת אש עם כתבת חדשות 12

גיבור ה-7 באוקטובר במכתב מרגש על הקשר המיוחד שנרקם תחת אש עם כתבת חדשות 12: "הכרתי אישה אמיצה עם רוח ישראלית ונשמה, זה חיבור לנצח".

רמי דוידיאן, שהציל עשרות צעירים מטבח ה-7 באוקטובר, פרסם פוסט מרגש על הקשר המיוחד שנרקם בינו לבין כתבת חדשות 12, אדוה דדון, במהלך אירועי שבת שמחת תורה תשפ"ד. דוידיאן שיתף כי עד לאותו יום לא הכיר את דדון באופן אישי, והמפגש ביניהם התרחש ברגעי האימה בעוטף עזה.

"באותו יום שחור ואפל בשבעה באוקטובר הצטלבו הדרכים שלנו", כתב דוידיאן, "שם בעוטף באותם רגעי אימה של הטבח נפגשנו. היא הגיעה לשם לסקר אבל מהר מאוד הפכה בעצמה לחלק ממסע החילוץ והצלת החיים בשטח".

דוידיאן תיאר את דדון כאישה אמיצה וגיבורה, וציין כי הקשר ביניהם הפך למשמעותי ביותר עבורו: "רק מי שהיה שם ועבר מה שעברנו וראינו באותו יום יכול להבין שזה חיבור לנצח".

בהמשך דבריו, התייחס דוידיאן גם לשיח הציבורי המפלג בימים אלו. "אני יודע שיש מי שעסוקים בפילוג והסתה ומי שבחרו לחיות מחדש את השישי באוקטובר ולהפיץ שנאה", כתב דוידיאן והוסיף: "אני שחי כל יום וכל שעה את השבעה באוקטובר בוחר להתמקד בטוב ובאהבה ובעיקר באחדות ישראל".