מבזקים
סרוגים

איגוד ערים כינרת מזכיר כי בשל המצב הביטחוני חל איסור מוחלט על שהייה בחופים או קיום התקהלויות מכל סוג. כוחות הביטחון והאכיפה פועלים בשטח למניעת הגעת מבקרים

י"א ניסן התשפ"ו
איגוד ערים כנרת: עדכון חשוב לימים הקרובים
חוף מפרץ אמנון צילום: זידאן אידריס, איגוד ערים כינרת

לנוכח המצב הביטחוני בצפון הארץ ובהתאם להנחיות המעודכנות של פיקוד העורף וגורמי הביטחון, איגוד ערים כינרת פרסם הערב (ראשון) הודעה לציבור המזכירה כי כלל חופי הכינרת סגורים לחלוטין עד להודעה חדשה.

על פי הודעת האיגוד, חל איסור מוחלט על הגעה לחופים, שהייה במקום או קיום התקהלות מכל סוג שהוא במרחב הכינרת. הצעד ננקט כחלק מנקיטת אמצעי זהירות הנדרשים בעת הזו לשמירה על שלום הציבור במרחב הצפון.

באיגוד מדגישים כי האיסור נאכף בשטח באופן רציף על ידי כוחות הביטחון וגורמי האכיפה. הציבור מתבקש לגלות אחריות, להישמע להנחיות המצילות חיים ולהימנע מהגעה לאזור עד לשינוי בהערכת המצב הביטחונית.

איגוד ערים כנרת הכנרת הנחיות פיקוד העורף

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה