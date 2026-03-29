איגוד ערים כנרת: עדכון חשוב לימים הקרובים

לנוכח המצב הביטחוני בצפון הארץ ובהתאם להנחיות המעודכנות של פיקוד העורף וגורמי הביטחון, איגוד ערים כינרת פרסם הערב (ראשון) הודעה לציבור המזכירה כי כלל חופי הכינרת סגורים לחלוטין עד להודעה חדשה.

על פי הודעת האיגוד, חל איסור מוחלט על הגעה לחופים, שהייה במקום או קיום התקהלות מכל סוג שהוא במרחב הכינרת. הצעד ננקט כחלק מנקיטת אמצעי זהירות הנדרשים בעת הזו לשמירה על שלום הציבור במרחב הצפון.

באיגוד מדגישים כי האיסור נאכף בשטח באופן רציף על ידי כוחות הביטחון וגורמי האכיפה. הציבור מתבקש לגלות אחריות, להישמע להנחיות המצילות חיים ולהימנע מהגעה לאזור עד לשינוי בהערכת המצב הביטחונית.