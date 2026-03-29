משרד הבריאות בהודעה מדאיגה: 2500 איש זומנו לבדיקות

המרכז הרפואי שיבא ומשרד הבריאות פרסמו הערב (ראשון) הודעה דחופה למטופלים ומבקרים ששהו בבית החולים בין התאריכים 17-22.3.2026. לפי הדיווח, חולה שאובחן עם שחפת ריאתית אושפז בתקופה זו במתחם האשפוז התת-קרקעי באזור הכירורגי, הממוקם מתחת לאגף נשים ויולדות.

עם זיהוי המקרה, החלה חקירה אפידמיולוגית מקיפה לאיתור הנחשפים. במסגרת החקירה אותרו כ-750 מטופלים, מתוכם כ-300 ילודים ותינוקות עד גיל שנה, וכן חולים מדוכאי חיסון הנמצאים בקבוצת סיכון גבוהה. בנוסף, אותרו כ-1,900 עובדי בית חולים ומספר לא ידוע של מלווים ששהו במקום מעל שמונה שעות.

במשרד הבריאות מבהירים כי שחפת היא מחלה זיהומית המועברת דרך האוויר, אולם הסיכון להדבקה קיים בעיקר במצבים של חשיפה ממושכת של שעות רבות ואינו צפוי במגע קצר. כלל הנחשפים שאותרו יקבלו פנייה מסודרת לצורך בירור באמצעות בדיקת עור (מנטו). במידה והבדיקה תימצא חיובית, יינתן טיפול מונע אנטיביוטי למשך מספר חודשים.

בשל הרגישות המיוחדת, הוחלט כי תינוקות ופעוטות עד גיל 3, וכן חולים מדוכאי חיסון, יקבלו טיפול אנטיביוטי מונע למשך ארבעה חודשים באופן מיידי וללא צורך בבירור נוסף.

מבקרים ששהו מעל 8 שעות במצטבר במתחם האשפוז התת-קרקעי בתאריכים הרלוונטיים, מתבקשים לפנות למוקד "קול הבריאות" בטלפון 5400* לצורך קבלת הנחיות. בית החולים מסר כי הוא פועל בתיאום מלא עם משרד הבריאות למניעת התפתחות תחלואה נוספת.