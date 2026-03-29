סקר מנדטים: נתניהו מזנק; האופוזיציה איבדה את הרוב

סקר מנדטים חדש מעלה כי הליכוד בראשות בנימין נתניהו ממשיכה להתחזק, בעוד גוש מתנגדי נתניהו איבד את היכולת להקים ממשלה

סקר מנדטים שפורסם הערב (ראשון) במהדורת החדשות של כאן 11, מעלה כי מפלגת "הליכוד" בראשות בנימין נתניהו היא המפלגה הגדולה ביותר עם 28 מנדטים. בגוש מתנגדי נתניהו, מפלגתו של נפתלי בנט מובילה עם 19 מנדטים, ואחריה מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט שרושמת זינוק ל-13 מנדטים.

בגזרת המפלגות החרדיות והדתיות, ש"ס בראשות אריה דרעי זוכה ל-9 מנדטים, בעוד יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף ועוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר מקבלות 8 מנדטים כל אחת. מפלגת הציונות הדתית בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא עוברת את אחוז החסימה בסקר הנוכחי.

פירוט המנדטים המלא לפי תוצאות הסקר:

הליכוד בראשות בנימין נתניהו – 28

מפלגה בראשות נפתלי בנט – 19

מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט – 13

ש"ס בראשות אריה דרעי – 9

מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן – 9

עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר – 8

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן – 8

יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף – 8

יש עתיד בראשות יאיר לפיד – 7

חד"ש-תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי – 6

רע"מ בראשות מנסור עבאס – 5

בסיכום תמונת הגושים, גוש נתניהו (הליכוד, ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית) עומד על 53 מנדטים. גוש מתנגדי נתניהו, הכולל את המפלגות הערביות, מחזיק ב-67 מנדטים. ללא המפלגות הערביות, גוש מתנגדי נתניהו עומד על 56 מנדטים בלבד.