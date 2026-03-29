הרמטכ"ל חושף: עופר מוסקוביץ' נהרג מפגיעת 5 פגזים ישראלים

תחקיר צה"ל חושף את השתלשלות האירוע הטרגי בקיבוץ משגב עם: ירי ארטילרי שנועד לסייע לכוחות מתמרנים פגע בשוגג ביישוב וגרם למותו של האזרח הישראלי

צה"ל פרסם לפני זמן קצר את ממצאי התחקיר המבצעי על נסיבות מותו של עופר (פושקו) מוסקוביץ' ז"ל, שנהרג ב-22 במרץ 2026 מפגיעת אש כוחותינו בקיבוץ משגב עם.

התחקיר, שהוצג למשפחה ולרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, קובע כי מוסקוביץ' נהרג כתוצאה ממטח של חמישה פגזים שנורו מעמדת תותחנים ישראליות כגיבוי לכוחות לומים בשטח ופגעו בשוגג בשטח הקיבוץ.

השתלשלות המחדל: "התלכדות משתנים"

ממצאי הצוות המקצועי, בראשות קצין תותחנים ראשי תת-אלוף אהוד ביבי, מעלים כי הירי בוצע במהלך פעילות מבצעית אינטנסיבית למתן סיוע קרוב לכוחות צה"ל שתמרנו באזור.

על פי התחקיר, הפגיעה הקטלנית ביישוב לא נבעה מהתרשלות של הדרג המבצעי בסוללה, אלא מ"התלכדות של מספר משתנים מבצעיים ותנאי ירי שאינם אופטימליים".

כאשר צוינו שלושה גורמים מרכזיים: תקלות במערכת חישובי הירי, בעיות בנתוני התבליט והתכסית בשטח ומורכבות אירוע ביצוע ירי ארטילרי מהעומק ומעל יישובים אזרחיים.

הוראה חדשה: איסור ירי מעל יישובים בעקבות הטרגדיה, הורה מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, על הוצאת הוראה מבצעית מחמירה האוסרת או מגבילה משמעותית ירי ארטילרי מעל יישובים ומתקנים אזרחיים, הנחיה מחמירה בהרבה מזו שהייתה נהוגה עד כה, אשר אפשרה ירי באופן רחב יותר בתנאים מבצעיים מסוימים. בנוסף, הרמטכ"ל הנחה בנוסף לבחון מחדש את סוגיית מיקום הסוללות בסמוך ליישובים אזרחיים, במטרה להרחיק את קווי הירי מקו היישובים.

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, ספד למוסקוביץ' ז"ל: "מדובר באירוע קשה ומצער שבו נהרג אזרח ישראלי, איש הצפון ומעמודי התווך של משגב עם. הגדוד והסוללה פועלים ללא הפסקה להסרת איום האויב, אך האירוע הזה מחייב אותנו לחדד את כלל מרכיבי הבטיחות. צה"ל מביע צער עמוק בפני המשפחה".