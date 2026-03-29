הנחיות פיקוד העורף לליל הסדר

72 שעות לפני ליל הסדר, מסביר פיקוד העורף אל"מ אופיר כהן, ציין את ההנחיות המעודכנות. כל הפרטים

בפיקוד העורף משלימים את ההיערכות לקראת חגיגות ליל הסדר ומפרסמים היום (ראשון) את רענון ההנחיות לציבור הרחב. אל"מ במיל' אופיר כהן, מסביר פיקוד העורף, הבהיר כי נכון לעכשיו קיימת הגבלת התקהלות ברוב הרשויות המאפשרת התכנסות של עד 50 איש בתוך מבנה.

כהן הדגיש כי התנאי ההכרחי לקיום ההתקהלות הוא הימצאות במרחב מוגן תקני: "חייב להיות מרחב מוגן תקני שכל מי שנמצא שם יכול להיכנס אליו ולהתמגן. יש אנשים אולי שיש להם מקלט גדול או מקלט ציבורי מחוץ לבית, וזה בסדר גמור כל עוד כולם יכולים להיכנס".

בנוסף, בפיקוד העורף נערכים לתנועה ערה בכבישים במהלך החג ומזכירים כי במהלך נסיעה לא תמיד ניתן לשמוע את האזעקה מהצופרים החיצוניים. "חייבים שהאפליקציה, היישומון של פיקוד העורף, תהיה מותקנת בטלפון כדי לאפשר לקבל את ההתרעה לתוך המכשיר עצמו", ציין כהן.

לסיום, חזר מסביר הפיקוד על נוהל הבטיחות בעת השמעת אזעקה בדרכים: "ברגע שנוסעים בכביש ושומעים התרעה, חייבים בבטחה לעצור בצד, לפרוק מהרכב, להתרחק, לשכב ולהגן על הראש, ולהמתין עשר דקות".