בהלת ענק בעוטף עזה: "20 דקות אחרי אזעקה מאיראן"

הכתב הצבאי של אתר מאקו, שי לוי, פרסם הערב תיעוד מטריד מרגעי הבהלה שעברו על תושבי עוטף עזה. לוי צילם ירי נרחב של פצצות תאורה ומרגמות שנפתח ברעש כבד מעל ראשי התושבים, וזאת זמן קצר מאוד לאחר שנשמעה באזור אזעקה בעקבות האיום מאיראן.

לדברי לוי, האירוע הפתיע את התושבים שטרם הספיקו להתאושש מהאזעקה: "אנשים כאן בעוטף עזה נבהלו כשהדבר הזה הפתיע אותם, נפתח מעל לראש ברעש שקשה לפספס". הוא הוסיף כי התנהלות הצבא מול האירוע מעלה שאלות קשות בנוגע לאמינות הדיווחים המועברים לציבור בזמן אמת.

בפוסט שפרסם חשף לוי כי קיבל תשובות סותרות מגורמים צבאיים לגבי מהות הירי. "צה"ל א' אמר שזה ירי תקין של פצמ"רים ותאורה לרצועת עזה, רק שזה היה מלא מלא בעוטף ומאוד לא ברצועת עזה", כתב לוי. מנגד, גורם צבאי אחר טען כי מדובר בכלל בניסוי של מרגמות. "אם זה ניסוי, מי האידיוט שעושה ניסוי מרגמות מעל לראש של אזרחים ועוד בלי להודיע?", תהה הכתב בחריפות.

לסיכום קבע לוי כי מדובר בכשל של מערכת הביטחון מול האוכלוסייה האזרחית שחווה ימים מתוחים ממילא: "זאת התנהלות מאוד בעייתית עם בעיית אמון קשה שהבהילה לא מעט תושבים. וזה עוד קורה 15, 20 דקות אחרי אזעקה כאן מאיראן. בושה".