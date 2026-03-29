אופירה אסייג במתקפה חריפה: "תתבייש לך, בבון"

המנחה יצאה נגד זיו אגמון בעקבות חשיפת אמירותיו הגזעניות כלפי העדה המרוקאית: "תתבייש לך, אתה לא ראוי בכלל להיות תושב מדינת ישראל".

סערת האמירות הגזעניות של זיו אגמון, דוברו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיעה אמש לשיא חדש בשידור חי. המנחה אופירה אסייג תקפה בחריפות את אגמון במהלך תוכניתה ב"קשת 12", זאת בעקבות הציטוטים שחשף העיתונאי עמית סגל ובהם התבטאויות פוגעניות של הדובר כלפי יוצאי מרוקו.

במהלך התוכנית, כשלצידה המנחים ברק סרי ואלי אוחנה ועל השולחן הוגשו מופלטות, פנתה אסייג ישירות לאגמון: "שומע זיו אגמון? אתה בבון. זה מה שיש לי להגיד לך. אתה בבון, והמשפחה שלך בבונים". היא הוסיפה בנחרצות: "אנחנו נאכל פה מופלטות על אפך ועל חמתך. תתבייש לך. אתה לא ראוי בכלל להיות תושב מדינת ישראל. בבון היית, ובבון תסיים".

כזכור, הפרשה התעוררה לאחר שנחשף כי אגמון אמר בין היתר: "אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו. בבון זה קוף". בעקבות הפרסום והסערה הציבורית שנוצרה, התפטר אגמון מתפקידו בלשכת ראש הממשלה, אם כי טען כי הציטוטים הוצאו מהקשרם במטרה לייצר לו רצח אופי ולפגוע בנתניהו.