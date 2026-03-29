מפסגת "האנה מונטנה" ללב של הוליווד: השבוע של מיילי סיירוס

בין חגיגות ה-20 לסדרת הקאלט לציון הדרך המרגש בסרט "השיר האחרון": כך הפך סט צילומים אחד לסיפור האהבה הכי מדובר של העשור

השבוע הזה מרגיש כמו מסע בזמן עבור מעריצי מיילי סיירוס. בעודנו עדיין באווירת החגיגות המרגשות לציון 20 שנה להולדת "האנה מונטנה" – התוכנית שהפכה את מיילי לכוכבת הגדולה ביותר של ערוץ דיסני – אנחנו מציינים היום תחנה משמעותית נוספת.

בדיוק ב-31 במרץ 2010, לפני 16 שנה, הגיעה לבתי הקולנוע הדרמה הרומנטית "השיר האחרון" (The Last Song). עבור רבים, הסרט הזה סימן את הרגע שבו מיילי הצעירה השילה מעליה את הפאה של האנה מונטנה וצעדה לעבר תפקיד דרמטי ובוגר יותר, כזה שהוכיח שיש לה עומק אמנותי שחורג מעבר לשירה בחדר השינה.

אבל "השיר האחרון" זכור לא רק בגלל המעבר הקולנועי של מיילי, אלא בגלל מה שקרה הרחק מעדשת המצלמה: זה היה הסט שבו הכירה מיילי את ליאם המסוורת'. הכימיה בין השניים, שהתחילה כמשחק, הפכה מהר מאוד לאחד הרומנים הכי מדוברים ומסקרנים של העשור. מזוגיות נעורים אינטנסיבית ועד לחתונה מתוקשרת ב-2018 – הכל התחיל באותו קיץ בלתי נשכח של 2010.

בין אם אתם מתגעגעים להמנוני הפופ של האנה מונטנה ובין אם הלב שלכם עדיין שייך לרומנטיקה של "השיר האחרון", אי אפשר להכחיש: מיילי סיירוס עיצבה את דור שלם של מעריצים, וכל רגע בקריירה שלה הוא עוד פרק בסיפור התבגרות גלובלי.

בשורה התחתונה: אם אתם מחפשים סרט שיחזיר אתכם לאווירת ה-2010s המרגשת, "השיר האחרון" הוא הבחירה המושלמת לצפייה הערב.