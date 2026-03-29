תוך יממה: מעל 140 תקיפות לעבר מערך הטילים של איראן

חיל האוויר ביצע ביממה האחרונה יותר מ-140 תקיפות לעבר מערך הטילים של איראן, כשהיעדים שהותקפו כללו אתרי שיגור ואחסון של טילים בליסטיים

מבצע "שאגת הארי": במקביל לשלושת גלי התקיפות שבוצעו במהלך היממה האחרונה ברחבי טהרן, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן המשיך לתקוף ללא הפסקה תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי מרכז ומערב איראן - וכעת נראה כי היעד המרכזי של התקיפות הוא מערך הטילים האיראני.

על פי נתוני הצבא, במסגרת עשרות המטסים שבוצעו, חיל האוויר ביצע יותר מ-140 תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ובהם אתרי שיגור ואחסון של טילים בליסטיים, המהווים איום על מדינת ישראל, לצד תשתיות הגנה אוויריות.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ממשיך לפעול ללא הפסקה לפגיעה במערך הטילים הבליסטיים של המשטר, במטרה לצמצם את היקפי הירי לעבר אזרחי מדינת ישראל".