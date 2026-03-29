נתניהו מצהיר: שינינו תפיסה, הנחיתי להרחיב את רצועת הביטחון

ראש הממשלה נתניהו הגיע לפיקוד צפון יחד עם הצמרת של מערכת הביטחון והדרג המדיני, ונתן משם הצהרה לקראת החרבת הלחימה בחיזבאללה. נתניהו הבטיח כי ישראל שינתה את תפיסת הביטחון, וכי היא פועלת ויוזמת כנגד אויבים שנותרים מוכים, והודיע כי הורה להרחיב את 'רצועת הביטחון' בלבנון כחלק מאותו שינוי תפיסה.

עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ.

"סיימתי כעת הערכת מצב בפיקוד צפון, עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד ומפקדי האוגדות, פגשתי מפקדים אמיצים שנחושים להכות באויביינו ולהרחיק את הסכנה מגבולנו, אנחנו במערכה רב זירתית ומכים בעוצמה אדירה באיראן ובשלוחיה".



בדבריו, הסביר ראש הממשלה את תפיסת המערכה והישגיה, והסביר כי ישראל שינתה מהייסוד את תפיסת הביטחון האזורית שלה "אנחנו מביאים הישגים כבירים, הישגים שיוצרים סדקים גלויים במשטר הטרור בטהרן. איראן היא לא אותה איראן, חיזבאללה הוא לא אותו חיזבאללה וחמאס הוא לא אותו חמאס".

נתניהו המשיך ופירט: "אלה כבר לא צבאות טרור שמאיימים על הקיום שלנו - אלה אויבים מוכים, שנלחמים על הקיום שלהם. במקום שהם יפתיעו אותנו, אנחנו מפתיעים אותם. אנחנו הצד הפועל, אנחנו הצד התוקף, אנחנו הצד היוזם - ואנחנו נמצאים עמוק בשטחם".

ראש הממשלה המשיך והסביר את השינוי התפיסתי גם בישראל: "אמרתי שנשנה את פני המזרח התיכון, ועשינו את זה. אבל שינינו גם את תפיסת הביטחון שלנו. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים, ויצרנו שלוש רצועות ביטחון עמוק בשטח האויב. בסוריה - מכתר החרמון עד הירמוך.בעזה - בלמעלה ממחצית שטח הרצועה. ובלבנון - הנחיתי עכשיו להרחיב עוד יותר את רצועת הביטחון הקיימת, כדי לסכל סופית את איום הפלישה וכדי להרחיק מגבולנו את ירי טילי הנ״ט".

נתניהו המשיך והזכיר את ההקשר ואת האיום שהעמיד חיזבאללה כנגד ישראל רק לפני מעט יותר משנה "צריך להבין שנסראללה יצר פה כוח גדול. הוא האמין שעם הכוח הזה הוא ישמיד אותנו. את נסראללה חיסלנו. חיסלנו אלפי מחבלים של חיזבאללה, וחיסלנו מעל הכל את האיום העצום של 150,000 טילים ורקטות, שנועדו להחריב את ערי ישראל. אבל עדיין יש לחיזבאללה יכולת שיורית לשגר רקטות אלינו".

ראש הממשלה המשיך ורמז: "מה שדנתי היום עם המפקדים כאן זה בדרכים להסיר גם את האיום הזה. אזרחי ישראל היקרים, אני, כמובן, לא יכול לשתף אתכם בדיונים הללו, אבל אני כן יכול לומר לכם, שאנחנו נחושים לשנות את המצב הזה בצפון מיסודו".

בסיום דבריו, הביע ראש הממשלה את תמיכתו והערכתו אל תושבי הצפון, והתמדתם הנחושה לכל אורך המלחמה: "אני מודע לקושי הגדול שלכם. אני הנחיתי את משרדי הממשלה לעזור לכם ביד רחבה מאוד. אני מבקש מכם, כפי שאני מבקש מכולכם, אזרחי ישראל, המשך אורך רוח, המשך עמידה איתנה".

ובנוסף, שלח תנחומים לכל נפגעי ונופלי המלחמה: "אני שולח מכאן בשמכם תנחומים למשפחות של גיבורינו שנפלו במערכה על קיומנו. אני רוצה להביע את הערכתי, את הערכת העם כולו לחיילי צבא ההגנה לישראל, ובייחוד למשרתי המילואים ומשפחותיהם, שעומדים בחזית ובעורף במשך למעלה משנתיים".