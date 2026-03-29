גם ארה"ב תוקפת את חסימת הפטריארך: "קשה להסביר את ההחלטה"

לאחר שחסימתו של הפטריארך הלטיני של ירושלים מלהגיע אל כנסיית הקבר, למען ביצוע תפילה מצומצמת בת 4 משתתפים בלבד לרגל 'יום הדקלים' (Palm Sunday). גם שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, נזף בהחלטה בעקבות התקרית החריגה והזהיר מהשלכות בינלאומיות משמעותיות.

השגריר פרסם הצהרה בתגובה למקרה בה כתב: "בעוד שכל האתרים הקדושים בעיר העתיקה סגורים בשל חששות בטיחותיים מהתקהלויות המוניות, כולל הכותל המערבי, כנסיית הקבר ומסגד אל-אקצא, הפעולה היום של משטרת ישראל, שמנעה מהפטריארך הלטיני הקרדינל פיירבטיסטה פיצבאלה ושלושה כמרים נוספים להיכנס לכנסייה כדי להעניק ברכה ביום ראשון של הדקלים, היא חריגה מצערת שכבר גוררת השלכות משמעותיות ברחבי העולם".

האקבי יצא כנגד ההחלטה והסביר: "הנחיות פיקוד העורף מגבילות כל התקהלות ל-50 אנשים או פחות. ארבעת נציגי הכנסייה הקתולית היו הרבה מתחת למגבלה זו. הצהרות מצד ממשלת ישראל מציינות כי ההחלטה למנוע מהקרדינל פיצבאלה להיכנס לכנסיית הקבר נבעה משיקולי בטיחות, אך כנסיות, בתי כנסת ומסגדים ברחבי ירושלים עמדו במגבלה של 50 איש או פחות".

הודיע כי לא ניתן לקבל את ההחלטה, וכי קיבל התחייבות מהממשלה לפעול יחד עם הכנסייה: "קשה להבין או להצדיק את מניעת כניסתו של הפטריארך לכנסייה ביום ראשון של הדקלים לצורך טקס פרטי. ישראל ציינה כי תפעל יחד עם הפטריארך כדי לאפשר דרך בטוחה לקיום פעילויות שבוע הפסחא".