תקרית בינלאומית: גם הנשיא התנצל בפני הפטריארך הלטיני

אירוע חסימת הפטריארך הלטיני מתפילת 'יום הדקלים' גרר נזיפות וגינויים רבים לישראל, אחרי ראש הממשלה נתניהו גם הנשיא הרצוג מתנצל בפני הכנסייה

לאחר שמוקדם יותר היום, נחסם הפטריארך הלטיני של ירושלים, הקרדינל פיירבטיסטה פיצבאלה, מביצוע תפילה מצומצמת בת 4 אנשים לרגל ' יום הדקלים' (Palm Sunday), האירוע הפך לתקרית בינלאומית שגררה גינויים רבים כלפי ישראל, כעת גם הנשיא הרצוג התנצל על המקרה.

מבית הנשיא נמסר כי נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח לפני זמן קצר עם הקרדינל פיירבטיסטה פיצבאלה, והביע צער רב על ההתרחשות.

נמסר כי הנשיא: "הביע את צערו על האירוע שהתרחש הבוקר בעיר העתיקה בירושלים, במהלכו נמנע מהקרדינל פיצבאלה ושומר ארץ הקודש, האב פרנצ׳סקו ילפו, להיכנס לכנסיית הקבר לתפילה בשל המצב הביטחוני המתמשך".

הנשיא ציין בפני הפטריארך כי המקרה המצער התרחש בעקבות שיקולים ביטחוניים משמעותיים, ביניהם "האיום של מתקפות טילים מצד משטר הטרור האיראני נגד האוכלוסייה האזרחית בישראל, ועל רקע מקרים קודמים בהם נפלו טילים איראניים באזור העיר העתיקה בירושלים בימים האחרונים".

בעקבות התקרית הנשיא הדגיש את "מחויבותה הבלתי מתפשרת של מדינת ישראל לחופש הדת עבור כל האמונות ובני הדתות השונות, ולשמירה על סטטוס קוו במקומות הקדושים בירושלים".

הנשיא הדגיש כי בעתיד יעמדו בצורך לתיאום עם צרכי הכנסייה והפטריארך הלטיני.