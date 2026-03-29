עמית בכר בתגובה ראשונה לסערה: "לא היו דברים מעולם"

ראש לשכת עורכי הדין תוקף בחריפות את הפרסומים סביב סיום העסקתה של עו"ד אושרת תגר ומבהיר כי הליך הגישור בוצע בפני מבקר המדינה: "ניסיון של גורמים פוליטיים להפיץ כזבים וסיפורי בדים".

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד עמית בכר, פרסם היום פוסט מפורט בו הוא משיב לביקורת הקשה על הסכם הפרישה של מנכ"לית הלשכה היוצאת, עו"ד אושרת תגר. בכר טוען כי גורמים פוליטיים מפיצים דיסאינפורמציה ושקרים על "הסכמי השתקה" או "חשיפת שחיתויות", בעוד שהמציאות, לדבריו, הפוכה לחלוטין. "לא היו דברים מעולם", הבהיר בכר והסביר כי ההסכם נחתם לאחר הליך גישור וולונטרי בפני מבקר המדינה.

בכר פירט את השתלשלות האירועים שהובילה למשבר האמון, וציין כי החלו להצטבר טענות על תפקודה המקצועי של תגר ועל יצירת יחסי עבודה עכורים. לדבריו, המנכ"לית השתמשה בשפה קשה ואלימה כלפי ראש המטה שלו, עו"ד ורד זייטמן: "המנכ"לית החלה להשתמש בשפה קשה, פוגענית, אלימה ובלתי ראויה, לאורך זמן, דבר שיצר משבר אמון בין המנכ"לית לבין ראש המטה וגם מולי". בכר חשף כי רק כשהבינה תגר שהיא עומדת בפני הליך פיטורים, פנתה למבקר המדינה בבקשה לצו הגנה.

שיא המשבר הגיע, לפי בכר, כאשר התגלה מייל מיו"ר ועדת הביקורת הטוען כי המנכ"לית פעלה לשבש ביקורת פנים ואף אישרה אירוע בת מצווה פרטי לעובדת באולם הכנסים של הלשכה ללא אישור. "התלונה שהגישה למבקר המדינה כוללת טענות כזב ממוחזרות של תלונות פוליטיות שהוגשו כנגדי על ידי גורמים קיצוניים", כתב בכר והוסיף כי המבקר עצמו סבר שהמקרה אינו מצדיק צו הגנה מיידי אלא הליך של גישור.

בכר הדגיש כי הטענה ל"דמי השתיקה" היא שקרית מיסודה: "הטענה לפיה המענק ששולם הינו בבחינת 'דמי ההשתקה' גם הן כוזבות ושגויות מן היסוד. לא זו בלבד שההסכם גלוי, הרי שאין בו כל איסור על העלאת תלונות כלשהן". לדבריו, במסגרת ההסכם המנכ"לית אף חזרה בה מטענותיה: "המנכ"לית חזרה בה מטענותיה (שימו לב – לא רק ויתרה על טענות, אלא חזרה בה מהן)".

הוא חתם את דבריו בתקיפת עורך דינה של המנכ"לית, עו"ד מיכאל דבורין: "מנכ"לית אשר משיקוליה בחרה לחבור למתנגדים הפוליטיים החריפים ביותר של ראש הלשכה... לא יכולה להמשיך לכהן".