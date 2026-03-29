נטעלי שם טוב: זו הסיבה האמיתית לראיונות של בנט בתקשורת

אשת התקשורת נטעלי שם טוב יצאה למתקפה חזיתית נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, על רקע הופעותיו התכופות בכלי התקשורת ביממה האחרונה. במונולוג נוקב, הביעה שם טוב תרעומת על המסרים שבחר בנט להעביר לציבור בעיצומה של המלחמה.

"מה יצא לנו מכל הראיונות האלה של בנט?" תהתה שם טוב בפתח דבריה. "ראש ממשלה לשעבר שפיזית מדלג בין האולפנים כדי להסביר לנו שאנחנו מפסידים". לדבריה, מדובר באמירה שאינה נכונה ופוגעת קשות במורל הציבורי, במיוחד בשבוע שבו "איבדנו פה חברים".

שם טוב המשיכה ותקפה את העיתוי והסגנון של בנט: "זה מה שאנחנו אמורים לשמוע בימים כל כך קשים? זה מה שאמורים לשמוע אנשים במקלטים, הלוחמים וההורים שלהם שאולי צופים?". היא האשימה את בנט בכך שבעבר סירב לכל פנייה תקשורתית, וכעת הוא מופיע באולפנים משיקולים פוליטיים בלבד בעקבות ירידה בסקרים.

"הוא בא כי הוא יורד בסקרים כדי לעשות פוליטיקה באמצע מלחמה", טענה שם טוב. "אנחנו הרי יודעים את זה כי הוא נשאל על זה בפירוש. אז למה נשתף פעולה עם ההונאה?".

לסיום, הביעה שם טוב שאט נפש מהעיסוק הפוליטי בזהות ראש גוש השמאל הבא בזמן שעם ישראל נמצא במערכה היסטורית: "עם ישראל בימים כל כך היסטוריים, באמצע מערכה, ואנחנו מתווכחים אם בנט או אייזנקוט יעמוד בראש גוש השמאל. איזה בושות"