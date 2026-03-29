מכה לבן גביר: בג״ץ עוצר את ״מדור ההסתות״

שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר, הוציא צו ארעי האוסר על המשטרה לבצע "ניטור יזום" על אנשים ספציפיים וללא אישור פרקליטות.

לפני יומיים היועמ"שית גלי בהרב מיארה פתחה בהתנגשות נוספת נגד השר לביטחון לאומי והממשלה, והפעם היועצת המשפטית הורתה למפכ"ל המשטרה להתערב לאלתר בעבודת מדור החקירות להסתה ברשת, בעקבות מה שהיא מגדיר לטענתה, כהפעלה של המדור על ידי השר או מטעמו.

היועצת הגדילה וטוענת כי פעילות המדור "מעוררות חשש ממשי לפגיעה בחופש הביטוי ולניטור יזום של אנשים ברשתות החברתיות".זאת כמובן בניגוד תמוהה לפרשת שימוש הרוגלות, אז לא ראתה מיארה פגיעה מספקת בזכויות אזרחים על מנת לאפשר אפילו בחינה של הגבלות על שימוש בכלים המדוברים, הכוללים חדירה עמוקה לפרטיות של עשרות אלפי אזרחים, בעוד במקרה הנוכחי מדובר בניתור של תוכן פתוח ופומבי ברשתות החברתיות.