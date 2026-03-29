כמעט נשארו בבית: הדרמה מאחורי הטיול המשפחתי של אוראל צברי

"אולי אהיה כמו פיטר פן": אוראל צברי מחליף קידומת צילום: (קרדיט: סטודיו מאיסה)

ממפרץ אילת ועד לניאגרה פולס: אוראל צברי חושף את הדרמה שעבר עם בת הזוג, התינוק וההורים בדרך לארה"ב. למה הם נאלצו לעבור דרך ירדן ומה גרם לו לכתוב 'אני אוהב את חב"ד'?

החופשה המשפחתית של משפחתו של הקומיקאי אוראל צברי התחילה הרבה לפני הנחיתה בארצות הברית. כשרק תכננו את היציאה, נאלצו בני המשפחה להתמודד עם ביטולי טיסות של חברת "ארקיע" בעקבות המלחמה, מה שהעמיד את כל הטיול בסכנה.

בנחישות וביצירתיות, החליטו השניים לא לוותר ופתחו ב"מסע הישרדות" מורכב: נסיעה ארוכה ממרכז הארץ למפרץ אילת, חציית הגבול לירדן במונית, משם טיסה לאתונה, ורק אז טיסת המשך לארצות הברית.

למרות המורכבות והעייפות מהמסע המתיש, המשפחה הספיקה להגיע ליעד ממש לפני שחברת התעופה הודיעה על ביטול גורף של כל טיסותיה מירדן.

התחלה רוחנית ומפגשים מרגשים

עם הנחיתה, בחרו בני המשפחה לפתוח את החופשה ברגע מרגש של הודיה וחיבור למסורת, כשהגיעו לביקור בקברו של הרבי מלובביץ'. צברי, שתיעד את הביקור בסטורי שלו, שיתף בהתרגשות: "אני אוהב את חבד".

אוראל צברי ומשפחתו בקבר הרבי מילובביץ בארה צילום: הסטורי של אוראל צברי

בהמשך המסע, עברה המשפחה לקנדה והצטיידה בוואן משפחתי לטיול המתוכנן. במהלך קניות בסופר מקומי, הופתעו בני המשפחה לגלות מחלקה שלמה ומלאה באוכל כשר, מה שאפשר להם להמשיך את שמירת השבת כהלכתה גם מעבר לים.

שיאו של סוף השבוע הגיע בביקור עוצר נשימה במפלי הניאגרה, שם זכו בני המשפחה לצפות בטבע במלוא עוצמתו. צברי שיתף את עוקביו בנופים המרהיבים, כשהוא מודה על הרגעים המשפחתיים המיוחדים שזכו להם, למרות כל הקשיים בדרך.

נראה כי למרות המסע המפרך, המשפחה הצליחה למצוא את האור והיופי שברגעים הפשוטים, וליהנות מחופשה משפחתית בלתי נשכחת.