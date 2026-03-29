שבירת השתיקה בימין: "העיקר שמשהו משתנה"

הכתב הצבאי רועי שרון מגיב להתבטאויות החריפות של בכירי המגזר נגד הפשיעה הלאומנית, ומשחזר את המתקפות האישיות שספג כשדיווח על הנושא: "ניסיון להשתיק את הביקורת נגד הפורעים"

הכתב הצבאי של כאן 11, רועי שרון, סיכם את "חדשות השבת" בהתייחסות נרחבת לשינוי המגמה בשיח הציבורי בציונות הדתית בנוגע לפשיעה הלאומנית.

שרון ציטט שורה של דמויות מפתח במגזר שיצאו בחריפות נגד התופעה בגיליון "מקור ראשון", ביניהם חגי סגל שכינה זאת "התעמרות מתועבת בקורבנות אקראיים" וקבע כי "הגפרור הפעם הוא יהודי", והרב יעקב מדן שדיבר על "שפיכות דמים ואכזריות בלתי מתקבלת על הדעת".

שרון ציין כי גם הדרג הפוליטי הצטרף לגינויים, כאשר השר בצלאל סמוטריץ' הגדיר את הפעולות האלימות נגד חיילים וערבים כ"מעשים רעים מצד עצמם ומזיקים בתוצאותיהם". לטענת שרון, דבריו של עמית סגל הערב בתוכנית "פגוש את העיתונות", בהם קרא לתופעה בשמה האמיתי "טרור יהודי" ואף תמך בהחזרת המעצרים המנהליים, מהווים התפתחות חשובה ומשמעותית בשינוי הגישה.

בפוסט אישי שפרסם, התייחס שרון למחיר ששילם על דיווחיו בנושא בחודשים האחרונים: "לפני חודש היה קל להרבה אנשים לומר שאני הבעיה ואני בצד של האויב, והכל זה קמפיין שקרי והמצאות של שמאלנים".

שרון חשף כי ספג נאצות, הכפשות אישיות ואף איומים, אך טען כי כעת מתברר שהקמפיין היחיד שהיה כאן הוא הניסיון להשתיק את הביקורת נגד הפורעים. "בקטנה, לא אני הסיפור", סיכם שרון, "העיקר שמשהו משתנה".