הראיון הביזארי של סגן הנשיא ואנס: "אין חייזרים, יש שדים"

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס קיים ראיון, שהפך לביזארי במיוחד לאחר שואנס נשאל על קיומם של חייזרים וענה כי הוא מאמין כי "אלה בכלל שדים"

סגנו של דונלד טראמפ בבית הלבן, ג'יי די ואנס. התראיין לפדקאסט אינטרנטי ונשאל האם יחשוף את המידע הקיים בממשל האמריקאי על תופעות חוצניות והסביר כי הוא "עובד על כך" אך באותה נשימה הסביר, באופן ביזארי כי לטעמו בכלל מדובר בשדים.

"אני לא חושב שהם חייזרים, אני בכלל חושב שהם שדים" הודיע ואנס במענה לשאלת המראיין, שמצא את עצמו המום ביחס לתשובתו של סגן הנשיא.

המראיין בעצמו שאל בתדהמה מסוימת: "אז למרות שברק אובמה אמר שיש חייזרים, אתה חושב שהם שדים?"

ואנס השיב: "אני מאמין שכשמדברים על יצורים שמיימיים שיורדים מהשמיים וחוטפים אנשים ובוחנים אותם, כל הדתות המרכזיות ידעו שיש דברים מוזרים בעולם, אני לא חשוב שזה נכון ליחס את זה מיידית לחייזרים וחוצנים".