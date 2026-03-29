בליל שבת: ילד בן 4 וחצי נפל לסיר רותח בבית כנסת

בסוף השבוע פונה לבית החולים ילד אשר נפל לתוך סיר מרק רותח. צוותי מלר״ד ילדים וכירורגיה פלסטית בהדסה עין כרם טיפלו בסוף השבוע , בילד בן 4 וחצי אשר נפל אל תוך סיר מרק מבעבע וכתוצאה מכך נכווה קשות.

האירוע הקשה אירע, בשעת תפילה בבית הכנסת וחלוקת מרק למתפללים. לדברי האמא, בנה מעד לאחור וכתוצאה מכך הוא נפל לתוך סיר המרק הרותח. הילד פונה מיד לבית החולים שם התקבל על ידי יחידת הטראומה וטופל בכוויות הקשות על ידי המחלקה לרפואה דחופה ילדים וצוות יחידת הכוויות של המחלקה לכירורגיה פלסטית.

לדברי ד״ר סרנה כאהן, מהמחלקה לכירורגיה פלסטית בביה"ח הדסה הילד הגיע עם כוויות בשטח נרחב על פני גופו של הילד. ״הכוויות הקשות הוערכו בכ-42 אחוז משטח גופו בדרגה שנייה ושלישית ולאור נרחבות הכוויה, העובר הילד בדחיפות לחדר ניתוח שם הורדם והונשם וכן עבר חבישה של האזור הפגוע. בהמשך הועבר ליחידה לטיפול נמרץ ילדים. נכון להיום מצבו יציב כשהוא מונשם ומורדם.

צוות בית החולים מבהיר כי במקרה של אירוע כוויות יש לקרוא לכוחות ההצלה כמה שיותר מהר על מנת לפנות את הנפגע לטיפול מקצועי ביחידת כוויות . אין לשפוך מים על הגוף, אפשר להניח מגבת נקייה על פני הכוויה״.

עדות האם

״היינו יחד בבית הכנסת, בתפילה של ׳שבת הגדול׳. כשהבן שלי התקרב לסיר המרק אחיו הגדול ביקש ממנו שיתרחק משם. הוא צעד לאחור ובלי לשים לב - זה היה עניין של שנייה אחת, מעד אחורה ונפל לתוך הסיר. מייד התרחשה במקום תגובה מהירה. הוא הצליח לצאת מהסיר והתקהלו סביבו אנשי בית הכנסת ומייד לקחו אותו ושמו מים על הכויות, תוך שהזעיקו אמבולנסים. במהירות האפשרית הביאו אותו להדסה עין כרם, כאן פועל הצוות המצויין של טיפול נמרץ ומחלקת הכוויית - כולם כאן שליחים של ממש".

"אני מאמינה שנעבור את זה והוא ירגיש טוב ב״ה אבל חשוב מאוד גם להדגיש שזו הייתה מעידה בתוך שנייה ולא באשמת מישהו. בוודאי שחידוד העירנות הוא מאוד חשוב כדי למנוע עוד מקרים ואם מישהו ישים יותר לב אחרי שיקרא את הדברים, עשינו את שלנו. כאן ביחידה לטיפול נמרץ הצוות מטפל בו בדאגה ומסירות והקהילה שלנו מאוד עוזרת לנו ומקיפה אותנו כל הזמן בכל צורך בבית״.