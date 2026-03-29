סערה באירוויזיון: נציג דנמרק נאלץ להסביר את תמיכתו בישראל

האמן הדני סרן טורפגור לונד מצא את עצמו בלב סערה דיגיטלית לאחר ששיתף תמונה של מחשב עם מדבקות נגד חמאס – והבהיר: "לא התכוונתי לעורר מחלוקת"

סערה במשלחת הדנית לאירוויזיון 2026: נציג דנמרק לתחרות עורר מהומה ברשת לאחר שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו תמונה של מחשב נייד, שעליו מודבקות מדבקות בעלות מסרים פרו-ישראליים בולטים: "Fuck Hamas" (פאק חמאס) ו-"Am Yisrael Fucking Chai" (עם ישראל פאקינג חי).

הסטורי, שפורסם בסוף השבוע בחשבונו באינסטגרם, שעורר תגובות זועמות וביקורת נוקבת מצד גולשים פרו-פלסטינים, הוסר על ידי הזמר כעבור שעות בודדות בלבד.

בהמשך, פרסם הנציג הודעת הבהרה רשמית בניסיון להרגיע את הרוחות, וטען כי המחשב אינו שייך לו כלל. "אני רואה שמשהו ששיתפתי עורר הרבה תגובות, זו לא הייתה כוונתי", כתב הזמר. "רק כדי להיות ברור – זה לא המחשב שלי. אני אדם שפוגש ועובד עם הרבה אנשים, ואני מאמין בכבוד וביצירת מקום אחד בשביל השני", סיכם.

האירוע מגיע בתקופה שבה המתיחות סביב התחרות והנוכחות הישראלית בה נמצאת במוקד הדיון הציבורי באירופה, כאשר כל צעד של המשתתפים השונים מנותח על ידי הקהל ברשתות החברתיות.