גוש עציון, החקירה במשטרה וחינוך: הצדדים שלא הכרתם באבי מעוז

החקירה במשטרה על "ההאשמה החמורה" של קידום התיישבות: "אני גאה על כך, היום קוצרים את הפירות", הקשר המפתיע לגוש עציון: "החלפנו את שם המשפחה" והיעדים הבאים: "אני אהיה שר החינוך" | ח"כ אבי מעוז במתיישבים לשיחה

רבים מכירים את ח"כ אבי מעוז, יו"ר מפלגת נועם כמי שנושא את דגל הזהות היהודית ומלחמת התרבות בכנסת, בפרק החדש של "מתיישבים לשיחה" עם שמחה רז, חושף מעוז צדדים מפתיעים רבים.

בשיחה גלויה חוזר מעוז לימי הקמת קיבוץ מגדל עוז, שם גם שינה את שם משפחתו המקורי, פישיימר. "אשתי ואני היינו החתונה הראשונה בקיבוץ הצעיר הזה", הוא מספר בגעגוע, ומסביר כי השם 'מעוז' נבחר כביטוי לפסוק 'מגדל עוז שם השם' ואת שם הקיבוץ.

למרות שדרכיו נפרדו מהקיבוץ לטובת לימוד תורה בישיבת "מרכז הרב",שם התחבר למורו הרב צבי טאו נשיא ישיבת הר המור כיום, מעוז מעולם לא עזב את ההתיישבות.

חקירה במשטרה על תקציבים ליו"ש

בתקופתו כמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון תחת נתן שרנסקי, ימים שבהם עוצבה מפת המאחזים המכונה היום "ההתיישבות הצעירה". בעקבות העברת תקציבים ליישובים נחקר מעוז בלהב 433, חקירה שנסגרה במהירות. מעוז גאה על חלקו בהקמת היישובים אך מבהיר: "הזכויות על העניין הזה לא עומדות לי. אני הייתי נציג הציבור".

מעוז משרטט קו ישיר בין העבר לעתיד, כשהיעד המרכזי שלו לכנסת הבאה ברור: החלת ריבונות מלאה. לדבריו, לקחי גוש קטיף מוכיחים שנוכחות בשטח אינה מספיקה ללא מסגרת חוקית. "בגוש קטיף הייתה התיישבות מפוארת, אבל לא הכלנו ריבונות וזה לא עזר. רק ריבונות בחוק היא שתשלים את המלאכה", הוא קובע.

נווה דקלים, לא הייתה ריבונות צילום: Yakob Ben-Avraham - ויקימדיה

למרות תרומתו ליו"ש יו"ר מפלגת נועם רואה את המשימה הגדולה הנוכחית שלו בחינוך ומצהיר "אני אהיה שר החינוך הבא, אני רוצה להעמיק את החינוך להתיישבות ולאהבת המולדת. הריבונות תלויה בתודעה".

כמי שמתגורר מזה שנים בעיר דוד, מעוז חותם את הראיון בנימה של אופטימיות אמונית: "אני מלא ודאות בתהליך הגאולה. אנחנו צריכים להכריע במלחמת התרבות – האם ישראל היא מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה. אנחנו אומרים בקול רם: מדינת ישראל היא מדינה יהודית, נקודה".



