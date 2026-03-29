הלוויתו של סמל משה כ"ץ הי"ד הלילה בהר הרצל

הבוקר הותר לפרסום כי סמל משה כ"ץ ז"ל נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יחד איתו נפצעו עוד 3 לוחמים שפונו לבתי החולים במצב בינוני

י"א ניסן התשפ"ו
הלוויתו של סמל משה כ"ץ הי"ד הלילה בהר הרצל
הותר לפרסום צילום: דובר צה"ל

חלל צה"ל, סמל, משה יצחק הכהן יובא הלילה (ראשון 29.3.26) למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי, הר הרצל.

הלווייתו תתקיים לאחר שהבוקר הותר לפרסום כי סמל משה יצחק הכהן כץ, בן 22, מניו הייבן, קונטיקט, לוחם בגדוד 890, חטיבת הצנחנים, נפל בקרב בדרום לבנון.

ללא

ההלוויה תתקיים בשעה 21:00 בהר הרצל והמשפחה תשב שבעה ברחוב מנדלסון 7 נתניה.  ניחום אבלים יתקיים בין השעות 8:00 ועד 13:00 ומשעה 16:00 ועד 22:00.

באירוע בו נפל כץ ז"ל, נפצעו 3 לוחמים נוספים והם פונו לבית החולים במצב בינוני. כמו כן בלילה שבין שישי לשבת נפצעו קצין לוחם ולוחם צה"ל באורח קשה כתוצאה מתאונה מבצעית במהלך היתקלות בדרום לבנון.

