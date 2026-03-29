"האמת בה נעדרת, אבל יש לנו מדינה נהדרת": ישי ריבו בשיר חדש

ישי ריבו לא התכוון, אבל השיר החדש שלו מסוכן

בין מדורי הרכילות לחזון יחזקאל: ישי ריבו משחרר את "לא לחינם" - שיר שצולל אל המאבק היומיומי בהסחות הדעת, אל "גאונות השיווק" של היצר ואל האמונה שהמאמץ הלאומי והאישי שלנו בתוך המציאות המורכבת אינו לשווא

בעיצומה של תקופה עמוסה במתח וחוסר יציבות, ישי ריבו משחרר שיר חדש בשם "לא לחינם". השיר יוצא סמוך לחג הפסח, ונוגע בשאלות של משמעות בתוך המציאות הנוכחית.

לדברי ריבו, מדובר בטקסט שמלווה אותו כבר תקופה - כזה שקיבל משמעות נוספת על רקע האירועים האחרונים והמצב הביטחוני.

בתוך השגרה

הטקסט של "לא לחינם" נשען על מצבים מוכרים: הסחות דעת, חדשות, הרגלים יומיומיים ופער בין רצון לפעולה. כבר בתחילת השיר הוא כותב: "עושה היצר זבלו אוצר / גאון הדור בשיווק מוצר". בהמשך הוא ממשיך לתאר מציאות מוכרת: "יצרי גולש אתרים אתרים / מדור חדשות, מדור רכילות".

אמונה בתוך מציאות מורכבת

במרכז השיר חוזר הרעיון: "לא בשמים היא, לא מעבר לים / בפי ובלבבי לעשות את זה גם". הבחירה לא נמצאת במקום רחוק או תיאורטי, אלא בתוך הפעולות הקטנות של היום-יום. לצד זה, ריבו מוסיף גם זווית אישית יותר: "כן אני מומר לתאבון / לכן גם מר לי העוון", ומכניס את המתח בין מודעות לבין התנהגות בפועל.

הפזמון חוזר על אותה נקודה ומחדד אותה - האחריות נשארת אצל האדם עצמו, בתוך התמודדות יומיומית עם חולשות, מודעות וניסיון להתקדם.

חיבור ישיר לתקופה

לצד השיר, ריבו הקדיש אותו לחיילים, לפצועים, לתושבי הצפון ולכל עם ישראל. ההקדשה מציבה את השיר בתוך המציאות הנוכחית, אבל התוכן עצמו נשאר אישי ונוגע להתנהלות של האדם בתוך התקופה.

זה מתכנס ליומיום

"לא לחינם" נשאר בדברים הפשוטים: הרגלים, בחירות קטנות והתנהלות שגרתית. החיים עצמם הם המקום שבו זה קורה - בתוך הרגלים ובחירות קטנות. ריבו שם את הפוקוס על התהליך היומיומי, בלי לנסות להגדיר אותו מחדש.