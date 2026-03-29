הסערה החדשה: "אין גבול לחוצפה של היועמ"שית"

14 חודשים עברו מאז היועמ"שית גלי בהרב מיארה הורתה לפתוח בבדיקה משמעתית נגד עו"ד רואי כחלון, שמונה בידי נתניהו לתפקיד ממלא מקום נציב שירות המדינה, בטענה לאי דיוק בפרטים שהופיעו בקורות החיים שלו: האם ניהל 50 עובדים כמו שטען בקורות החיים שלו או כמות פחותה כפי שטוענת היועמ"שית.

כחלון פנה מספר פעמים ליועמ"שית בכדי לבדוק היכן חקירתו עומדת, אלא שהוא לא קיבל מענה.

חבר הכנסת משה סעדה התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס לכך: "זו התנהלות שערורייתית ועבריינית. אין גבול לחוצפה של גלי בהרב מיארה. לפני שנה, כשראש הממשלה רצה למנות את עו"ד כחלון לממלא מקום נציב שירות המדינה, היא החליטה לפתוח נגדו בחקירה על משהו שלא היה מעולם, על דברים שכתב בקורות החיים שהגיש לתפקיד אחר לגמרי.

הוא התייצב כמובן ודרש שיחקרו את האנשים הרלוונטיים, כולל בפרקליטות, אבל במשך שנה שלמה לא חקרו אף אחד. הוא פנה לגלי בהרב מיארה והיא אפילו לא ענתה לו. הוא פנה לגוף החוקר ואמר שגלי לא מאפשרת לו לענות, היא מסרבת לטפל בנושא כדי למנוע את המינוי. אחרי שנה הוא פנה לנציב שפנה בעצמו לגלי וגם לו היא לא ענתה, ברוב חוצפתה. הבעיה הגדולה היא שאין גוף מעל הפרקליטות, אין גוף שחוקר את מיארה והיא עושה מה שהיא רוצה".