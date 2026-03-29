העסק המשפחתי: אב ובנו מפתח תקווה הפעילו תחנת סמים

עסק משפחתי מסוכן: בלשי ימ"ר ירושלים פשטו על דירה בפתח תקווה ונדהמו לגלות תחנת סמים שנוהלה על ידי אב ובנו. בפשיטה נתפסו כמויות מסחריות של קוקאין, פטריות הזיה, אקסטזי ומעל קילו קנאביס

בלשי ימ"ר ירושלים נדהמו לגלות תחנת סמים משוכללת שפעלה מתוך דירת מגורים שקטה בפתח תקווה, אשר נוהלה על ידי לא אחרים מאשר אב בשנות ה-40 לחייו ובנו בשנות ה-20 לחייו.



בפשיטה דרמטית של בלשי הזרוע המבצעית, חוקרי מפלג תשאול וכלבנים, נחשף מאגר עצום של סמים בכמויות מסחריות שכלל למעלה מקילוגרם קנאביס וחשיש, קוקאין, פטריות הזיה, בולי LSD, מאות כדורי אקסטזי, ואפילו מוצרי מאכל תמימים למראה שהכילו חומרים פסיכואקטיביים. השניים נעצרו במקום והועברו לחקירה בחשד לסחר והפצת סמים בהיקף נרחב.





הפעילות הממוקדת יצאה לדרך לאחר איסוף מודיעין שהצביע על הדירה בפתח תקווה כמוקד משמעותי להפצת סמים מסוכנים. במהלך החיפוש המדוקדק שערכו הכוחות במקום, נתפס בנוסף לסמים גם כסף מזומן רב שהושג לכאורה מרווחי עסקאות הסחר, וכן ציוד עזר רב ששימש את האב והבן לשקילה, אריזה והכנת החומרים המסוכנים לקראת הפצתם ברחובות.

החשודים כאמור נעצרו והועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז ירושלים בחשד לעבירות חמורות של סחר והחזקת סמים מסוכנים. במשטרה מדגישים כי ימשיכו לפעול בנחישות וביד קשה נגד מחוללי הפשיעה וסוחרי הסמים, תוך הפעלת כלל האמצעים המודיעיניים והמבצעיים העומדים לרשותם, במטרה להרחיק את הנגע מהחברה ולשמור על שלום הציבור.