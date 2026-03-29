שיגור שני תוך דקות: אזעקות במרכז ובשומרון

שיגור שני תוך דקות מאיראן לישראל: אזעקות הופעלו היום (ראשון) במרכז ובשומרון, דקות לאחר השיגור לנגב. במקביל אזעקות באזור טבריה בעקבות שיגורים מלבנון.

מוקדם יותר זעקות צבע אדום הופעלו בשורה ארוכה של יישובים במרכז הארץ, בשפלה, באזור ירושלים, ביהודה ושומרון ובגוש דן, בעקבות זיהוי שיגורים.

בין האזורים שבהם נשמעו ההתרעות ניתן למנות את תל אביב על כלל חלקיה, פתח תקווה, בני ברק, רמת גן, חולון, בת ים, קריית אונו וגבעת שמואל. לצד זאת, הופעלו אזעקות גם בירושלים וסביבתה, מבשרת ציון, גבעת זאב, אזור בית שמש ויישובי מטה יהודה.

עוד נכללים ברשימה יישובים רבים בשפלה, בהם ראשון לציון, רחובות, רמלה, לוד, נס ציונה, קריית מלאכי וקריית גת, וכן אזורי תעשייה ומושבים רבים במרחב. בנוסף, נשמעו התרעות גם ביישובי יהודה ושומרון, לרבות אפרת, ביתר עילית, מעלה אדומים, קריית ארבע ויישובים נוספים בגוש עציון ובבנימין.