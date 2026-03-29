למרות התרעת הכטב"ם מסיבת טבע התקיימה ביער מגידו

בסוף השבוע התגלתה מסיבת הטבע על ידי משטרת ישראל, זאת לאחר דיווחים על מוזיקה חזקה שהגיעה מהאזור. המסיבה התקיימה בניגוד להנחיות וזמן קצר לאחר שנשמעה אזעקה במקום

בניגוד להנחיות התגלתה מסיבת טבע נוספת. בסוף השבוע שוטרי המחוז הצפוני פיזרו מסיבת טבע לא חוקית בה לקחו חלק עשרות צעירים באזור יער מגידו.

השוטרים הגיעו אל המקום לאחר שהתקבלו דיווחים על מוזיקה חזקה שנשמעת באזור יער מגידו זמן קצר לאחר שבאזור נשמעה אזעקה בעקבות חדירת כטב"מ. במהלך הסריקות הצליחו השוטרים לאתר ולפזר את מסיבת הטבע בהשתתפות עשרות משתתפים ששהו במקום מבלי שקבלו את האישורים הנדרשים ובניגוד להנחיות פיקוד העורף.

יש לציין כי בתחילת החודש התגלה מסיבת טבע, שהתקיימה (אף היא בניגוד להנחיות) בהשתתפות כ-150 איש בסמוך לצאלים - המסיבה פוזרה על ידי הכוחות.

משטרת ישראל מזהירה מארגון, קיום והשתתפות במסיבות בלתי חוקיות בשטחים פתוחים ולא מוכרים בדגש על ימים אלו בהם קיים חשש לנפילת פריטי אמל"ח בשטחים פתוחים בהם אין מקומות מיגון.







