תוקף הנחת צדק תחבורתי פג - מה צריך לעשות כדי לא לאבד אותה

בימים אלו עתידה לפוג הטבת רפורמת צדק תחבורתי לרבים מתושבי ישראל שמקבלים הטבות על פי מקום מגוריהם. על פי משרד התחבורה ההטבה תקפה למשך שנתיים ועל כך עליכם לבצע חידוש של ההטבה בהתאם לתנאים הקבועים

אם אתם נוסעים בתחבורה הציבורית ובעלי הזכאות להטבות צדק תחבורתי כדאי שתשימו לב שינויים שיסתיימו בקרוב.

בחודש מרץ 2024 יצאה לדרך רפורמת 'צדק תחבורתי', שהעניקה לתושבי אזורי זכאות גיאוגרפיים ברחבי הארץ הנחה משמעותית של 50% בתעריפי התחבורה הציבורית. כעת, במלואת שנתיים לרפורמה, תוקף ההטבה של הנרשמים מגיע לסיומו ועל מנת שתמשיכו ליהנות ממנו עליכם לחדש אותה. במידה ולא תבצעו חידוש ההטבה תופסק.

בהתאם להנחיות משרד התחבורה הטבת צדק תחבורתי על אזורי הזכאות הגיאוגרפיים, חלה למשך שנתיים ועל כך כעת הגיע הזמן לחדשה. על מנת לבצע זאת עליכם להציג מסמכים כי הינכם מתגוררים עדיין באזור הזכאות ולעדכן זאת דרך היישומונים. כבר בימים אלו החלו המשתמשים לקבל הודעות המתריעות על סיום ההטבה.

כיצד מחדשים את הזכאות להנחה?

את הליך העדכון ניתן לבצע דרך אפליקציית מוביט-פנגו, רב-פס, Cello, egg, יש להיכנס לאזור הפרופילים בחשבון האישי, ולצרף את המסמכים הבאים המאמתים את כתובת המגורים העדכנית:

תעודה מזהה וספח.

מסמך רשמי המעיד על מקום המגורים: חשבון חשמל, ארנונה או מים בהתאם להנחיות משרד התחבורה.

לאחר העלאת המסמכים ואישורם במערכת משרד התחבורה, הפרופיל יעודכן ותוכלו להמשיך ולקבל את הזכאות להנחות ללא פגיעה ברצף.

ההנחה תקפה למנויים חודשיים מכל הסוגים: חופשי חודשי משולב רכבת, חופשי ארצי וחופשי אזור 1. כדי ליהנות מההנחה צריך לעדכן פרופיל! ההטבה אינה ניתנת באופן מיידי ללא פרופיל מאושר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקדי השירות של משרד התחבורה, היישומונים ובאתר צדק תחבורתי.





הטבה למפונים בשאגת הארי

יש לציין כי במקביל לעדכוני 'צדק תחבורתי', הממשלה אישרה את הארכת תוקף הטבת הנסיעה החינמית בתחבורה הציבורית עבור תושבים שפונו מבתיהם בעקבות מבצע שאגת הארי, עד ל-25 באפריל 2026.









מנהל הפעילות במוביט פנגו, אייל זיו: "בימים המורכבים שעוברים על כולנו, אנו שמחים להמשיך להציע למשתמשי מוביט פנגו את התעריף הנמוך ביותר בתחבורה הציבורית. עם ציון שנתיים לרפורמת 'צדק תחבורתי', המטרה שלנו היא לוודא שאף נוסע שזכאי להנחה לא יאבד אותה. דאגנו שתהליך חידוש הפרופיל הגיאוגרפי באפליקציה יהיה מהיר, ברור וידידותי למשתמש, כך שתושבי אזורי הזכאות יוכלו להמשיך ולקבל את ההטבה המגיעה להם בקליק, ולהמשיך לחסוך בהוצאות הנסיעה."